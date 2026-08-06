पटना के फुलवारीशरीफ में गोलीबारी कर भाग रहे अपराधियों को भीड़ ने पकड़ा, एक को पीट-पीट कर मार डाला
पटना के फुलवारीशरीफ में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां भीड़ ने एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला है। भीड़ ने फायरिंग कर भाग रहे अपराधियों को पकड़नेे के बाद उनकी जमकर पिटाई कर दी है।
बिहार की राजधानी पटना में भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है। यहां भीड़ इतनी बेरहम हो गई कि उसने एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला है। पटना के फुलवारीशरीफ में इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसके बाद अब पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, फुलवारीशरीफ के ग्राम लक्ष्मीचक में मंगलवार की रात जमीन विवाद में तीन अपराधियों ने सुरेश सिंह उर्फ मास्टर साहब पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि, गोलीबारी में वह बाल बाल बच गए। घटना को अंजाम देकर भाग रहे दो अपराधियों को ग्रामीणों ने परसा बाजार के धमौल गांव के पास पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जबकि, एक भाग गया।
सूचना पर पहुंची परसा बाजार और गौरीचक पुलिस ने घायल अपराधी विवेक कुमार (22) को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल सुरेश कुमार (28 ) को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पटना सदर एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि गौरीचक थाने को सूचना मिली कि लक्ष्मीचक गांव में सुरेश सिंह पर कुछ अपराधियों ने गोलीबारी की है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसी दौरान जानकारी मिली कि हमलावर परसा बाजार के धमौल गांव की ओर भागे हैं।
पुलिस तत्काल पीछा करते हुए धमौल गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने दो आरोपियों को पकड़ रखा था। तीसरा फरार हो गया था। घटनास्थल से पुलिस को दो कारतूस, एक खोखा तथा एक बाइक मिली। बरामद बाइक फुलवारीशरीफ थाने से चोरी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के पीछे जमीन विवाद मुख्य कारण हो सकता है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।