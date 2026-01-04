Hindustan Hindi News
mob beat circle officer and cops in bihar during land measurement in west champaran
सीओ, थानाध्यक्ष को लाठी-डंडे से पीटा, बिहार में जमीन मापने गई टीम पर हमला; घर में लगाई आग

संक्षेप:

Jan 04, 2026 07:32 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, लौरिया, पश्चिम चंपारण
बिहार में जमीन मापने गई टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया थानाक्षेत्र की बेलवा लखनपुर पंचायत के दुबौलिया गांव में शनिवार दोपहर बाद जमीन की मापी कराने गए सीओ, थानाध्यक्ष सहित पांच कर्मियों को आरोपियों ने पथराव कर लाठी-डंडे से पीट दिया। प्रशासन की ओर से कराई जा रही वीडियोग्राफी के कैमरे व उड़ रहे ड्रोन को भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने स्व. राजेदव राम के पुत्र सनोज कुमार झोपड़ी (घोटा) भी फूंक दी। इसे बुझाने में उसकी मां कृष्णा देवी (55) मामूली रूप से झुलस गई है।

आरोपियों की उग्र भीड़ देखकर अधिकारियों समेत पुलिस को जान बचाकर घटनास्थल से भागना पड़ा। हमले में सीओ नीतेश कुमार सेठ, थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा समेत घायल तीन कर्मियों का लौरिया सीएचसी में इलाज कराया गया। सीओ के बाएं हाथ, पेट और पैर, थानाध्यक्ष के के दाएं हाथ, पेट और ऊंगलियों में चोटें आई हैं। इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही। सीओ ने बताया कि लौरिया नगर पंचायत के मनोज जायसवाल की दो एकड़ जमीन दुबौलिया गांव में है। उस जमीन को गांव के ही वंशराज राम अपनी बता रहे हैं।

इधर, नरकटियागंज भूमि उपसमाहर्ता ने बीते 17 दिसंबर को प्रशासन और पुलिस बल के साथ जमीन की मापी का आदेश दिया था। उस दिन भी वंशराज और उनके समर्थकों ने पुलिस व अधिकारियों को खदेड़ दिया था। इसके बाद उन्हें तीन जनवरी का समय मापी के लिए दिया गया था। इधर, शनिवार को बीएलडी आर एक्ट के तहत सीओ नीतेश कुमार सेठ, थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, अंचलकर्मियों की टीम बेतिया से पहुंची पुलिस बल के साथ दुबौलिया में जमीन की मापी करने गई। उनके पहुंचते ही वंशराज राम, उनके परिजनों समेत दर्जनों समर्थकों ने पुलिस व प्रशासन पर ईंट, पत्थर व लाठी, डंडे से हमला कर दिया।

जब तक पुलिस प्रशासन मामले को समझती, तब तक सीओ-थानाध्यक्ष और तीन अन्य कर्मी भीड़ में फंस गये। आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। उन्हें उसी समय इलाज के लिए सीएसपी पहुंचाया गया। इधर, भीड़ इतनी उग्र थी कि वहां एक घर को भी आग के हवाले कर दिया। प्रशासन द्वारा ले गए ड्रोन और वीडियोग्राफी वाले कैमरे को भी चकनाचूर कर दिया गया। ताकि कोई साक्ष्य नहीं मिल सके। पुलिस भीड़ को समझाने में जुटी रही, इधर भीड़ पुलिस व प्रशासनिक टीम पर हमले करते रही। जिसके बाद पुलिस टीम को पीछे हटना पड़ा।

पूर्व से दी गई थी मापी की सूचना, नहीं था हमले का अनुमान

सीओ नीतेश कुमार सेठ ने बताया कि मुझे इसका अनुमान नहीं था कि आरोपी हमला कर देंगे। मैंने वंशराज राम को पहले ही सूचित कर दिया था कि तीन जनवरी को जमीन की मापी होगी। मैं थानाध्यक्ष के साथ मापी वाली जमीन पर पहुंचा ही था कि वंशराज राम, उनके परिजन और दर्जनों समर्थकों ने ईंट-पत्थर और लाठी-डंडा चलना शुरू कर दिया। मेरे बाएं हाथ और पेट में बहुत चोट लगी है। हाथ का एक्सरे कराने पर चोट की स्थिति के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने कानून तोड़ा है। सभी पर कार्रवाई की जाएगी। भीड़ ने टीम के साथ गलत बर्ताव किया है। गहरी चोटें मुझे आई हैं। इलाज कराने के लिए जा रहा हूं।

आरोपियों पर दर्ज होगी एफआईआर

सीओ ने बताया कि एक-एक आरोपियों की पहचान कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वंशराज राम, उनके परिजन और समर्थकों को इसमें नामजद किया जाएगा। वीडियो फुटेज में जितने लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस-प्रशासन के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की है, सभी की पहचान की जाएगी। टीम सरकारी आदेश पर जिला पुलिस के साथ सिर्फ जमीन की मापी कराने गई थी। कहीं कोई विवाद नहीं था। पुलिस-प्रशासन के साथ मारपीट की और एक घर को जलाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की।

