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बिहार में महिला को चिता के साथ जिंदा जलाने की कोशिश, डायन बता हैवानियत

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, सिरदला, नवादा
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बिहार के नवादा जिले में एक महिला को जिंदा ही जला डालने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि डायन बता कर भीड़ ने महिला के साथ ऐसी हैवानियत की है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से महिला को बचाया है। 

funeral pyre
नवादा जिले में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है।

बिहार में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। नवादा जिले में हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई है। नवादा के सिरदला के एक गांव में सोमवार को डायन का आरोप लगाकर एक महिला को चिता पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई और महिला को बचाकर थाने ले आई। रविवार को गांव के अजय मांझी की पत्नी दासो देवी की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतका के अंतिम संस्कार के दौरान लोग उसकी चिता के साथ पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की।

कुछ दिन पहले गांव के दासो देवी और पीड़िता के बीच विवाद हुआ था। अगले दिन दासो देवी की तबीयत बिगड़ गई। करीब दो दिनों बाद उसकी मौत हो गई। सोमवार को परिजन और ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने गांव स्थित श्मशान घाट पहुंचे। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी लोगों ने पीड़िता को घाट पर बुलाया। लोगों ने डायन होने का आरोप लगा उसे चिता संग जलाने की कोशिश की।

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महिला को 112 की टीम ने बचाया

इधर सिरदला थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को डायन का आरोप लगाकर एक महिला को चिता पर जिंदा जलाने की कोशिश की सूचना पर डायल-112 की टीम के सिपाही महफूज आलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ के बीच फंसी महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। अभी पूछताछ की जा रही है। थाने को किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया है। घटना के बाद से इलाके में लोगों के बीच इसकी काफी चर्चा है।

यौन शोषण का आरोपित गिरफ्तार

इधर नवादा के ही रजौली में शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।। पकड़े गए युवक की पहचान अकबरपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी बिन्देश्वरी प्रसाद के पुत्र प्रवीण कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय के निर्देशानुसार थाना में पदस्थापित एएसआई जयप्रकाश चौधरी ने उक्त मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त अकबरपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी बिन्देश्वरी प्रसाद के पुत्र प्रवीण कुमार को गुप्त सूचना के आलोक में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार प्रवीण पूर्व से शादीशुदा था। इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष एसआई अजय कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच करवाया गया है एवं सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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