बिहार में महिला को चिता के साथ जिंदा जलाने की कोशिश, डायन बता हैवानियत

बिहार के नवादा जिले में एक महिला को जिंदा ही जला डालने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि डायन बता कर भीड़ ने महिला के साथ ऐसी हैवानियत की है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से महिला को बचाया है।

बिहार में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। नवादा जिले में हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई है। नवादा के सिरदला के एक गांव में सोमवार को डायन का आरोप लगाकर एक महिला को चिता पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई और महिला को बचाकर थाने ले आई। रविवार को गांव के अजय मांझी की पत्नी दासो देवी की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतका के अंतिम संस्कार के दौरान लोग उसकी चिता के साथ पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की।

कुछ दिन पहले गांव के दासो देवी और पीड़िता के बीच विवाद हुआ था। अगले दिन दासो देवी की तबीयत बिगड़ गई। करीब दो दिनों बाद उसकी मौत हो गई। सोमवार को परिजन और ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने गांव स्थित श्मशान घाट पहुंचे। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी लोगों ने पीड़िता को घाट पर बुलाया। लोगों ने डायन होने का आरोप लगा उसे चिता संग जलाने की कोशिश की।

महिला को 112 की टीम ने बचाया इधर सिरदला थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को डायन का आरोप लगाकर एक महिला को चिता पर जिंदा जलाने की कोशिश की सूचना पर डायल-112 की टीम के सिपाही महफूज आलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ के बीच फंसी महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। अभी पूछताछ की जा रही है। थाने को किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया है। घटना के बाद से इलाके में लोगों के बीच इसकी काफी चर्चा है।