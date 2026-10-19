बिहार: एमएलसी एनके यादव ने जबरन जहाज पर चार पहिया वाहन चढ़ाया, ; SDO बोले- जांच होगी

कोसी स्नातक क्षेत्र से मौजूदा विधान पार्षद एनके यादव पर जबरन अपनी गाड़ी जहाज पर चढ़ाने का आरोप लगा है। वहां मौजूद कर्मियों ने यह भी कहा है कि गाड़ी चढ़ाने से रोकने पर उनके साथ अभद्र की गई और कहा गया कि हमें किसी से परमीशन की जरुरत नहीं है।

निज संवाददाता, नवगछिया, भागलपुर। बिहार में एक एमएलसी पर जबरन अपनी गाड़ी जहाज पर चढ़ाने का आरोप लगा है। दरअसल नवगछिया के जाह्नवी गंगा घाट पर रविवार की शाम कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी सह निवर्तमान एमएलसी डॉ. एनके यादव पर अपनी गाड़ी को जबरन जहाज पर चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस दौरान घाट पर मौजूद मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को रोका भी, लेकिन चालक किसी की नहीं सुनी। बताया जा रहा है डॉ. यादव स्वयं भी गाड़ी में बैठे थे। जिला प्रशासन की ओर से जहाज पर चारपहिया वाहन नहीं चढ़ाने का सख्त आदेश है, बावजूद इसके डॉ. यादव की गाड़ी जहाज पर चढ़ाकर गंगा पार करायी गई।

यह वाकया शाम में जाह्ववी घाट से खुले अंतिम जहाज का है। वहां मौजूद कर्मियों ने यह भी कहा है कि गाड़ी चढ़ाने से रोकने पर उनके साथ अभद्र की गई और कहा गया कि हमें किसी से परमीशन की जरुरत नहीं है। बताया गया कि उनकी गाड़ी चढ़ाए जाने को लेकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध किया। इस दौरान वाहन चालक और जहाज के कर्मियों के बीच नोकझोंक तथा धक्का-मुक्की भी हुई।

हालांकि, जहाज संचालक राज शेखर ने घटना पर अनभिज्ञता जताते हुए साफ किया कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी चार पहिया वाहन को जहाज पर सवार होने की इजाजत नहीं है। वहीं नवगछिया एसडीओ के. परीक्षित ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है, जांच कराई जा रही है। वहीं डॉ. यादव से इस संबंध पर में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बताया गया कि वह आवश्यक मीटिंग में हैं।