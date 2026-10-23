एमएलसी चुनावः मोकामा में अनंत और नीरज के समर्थक भिड़े, SDPO ने मोर्चा संभाला; कई हिरासत में

मोकामा में एक मतदान केंद्र के पास अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थक आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ दिया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।

बिहार की आठ विधान परिषद सीटों पर आज शुक्रवार को मतदान हो रहा है। इस बीच पटना स्नातक एमएलसी चुनाव में मोकामा में बवाल की खबर आई है। प्रखंड कार्यालय मतदान केंद्र के पास अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। बवाल की सूचना पर एसडीपीओ राम कृष्ण दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों ने उनके साथ भी बहस की। लेकिन, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबों को खदेड़ दिया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस बीच नीरज कुमार ने अपनी जीत का दावा किया है तो अनंत सिंह ने कहा कि अनुज कुमार ही जीतेंगे। पटना स्नातक हॉट सीट बन गया है जिसके परिणाम पर सबकी नजरें टिकी हैं।

स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोकामा के प्रखंड स्थित बूथ के पास दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर वोट देने से रोकने का आरोप लगाने लगे। मतदान केंद्र के नजदीक उनके बीच कहासुनी शुरू हुई। थोड़ी देर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्षों के लोग जुटने लगे तो पुलिस भी पहुंच गई। डीएसपी राम कृष्ण मौके पर पहुंचे मौके पर मौजूद लोगों के बीच बढ़ते विवाद के बाद पुलिस सक्रिय हुई। अनंत सिंह समर्थक विपिन सिंह को हिरासत में लिया गया है। एसडीपीओ रामकृष्ण ने पुलिस बल के साथ खुद मोर्चा संभाला और बूथ के पास हंगामा कर रही भीड़ को तितर-बितर कर दिया। पुलिस ने पोलिंग बूथ के पास मजमा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया।

पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एनडीए के उम्मीदवार हैं। उन्हीं की पार्टी के विधायक अनंत सिंह उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अनंत सिंह ने जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह को अपना समर्थन दिया है। अनंत सिंह ने लगातार अनुज सिंह की जीत के लिए अभियान चलाया और नीरज कुमार को हराने का संकल्प दुहराया। इस सीट पर राजद ने दिलीप सिंह को मौका दिया। इस वजह से मोकामा में मुकाबला त्रिकोणिय है और सभी दल अपने-अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं।