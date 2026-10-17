बिहार MLC चुनाव में नोटों के बंडल पर जन सुराज के पर्चे का फोटो वायरल, प्रशांत किशोर क्या बोले?
बिहार एमएलसी चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर जन सुराज के पर्चे में लिपटे कैश बंडल का फोटो वायरल हो रहा है। भाजपा ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। वहीं, प्रशांत किशोर ने इस मामले पर भाजपा को निशाने पर लिया है।
बंधनबिहार विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी पर वोट के बदले कैश बांटने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर जन सुराज पार्टी के पर्चे में लिपटे 500 रुपये के नोटों के बंडल का फोटो वायरल हो गया है। इसमें जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर और तिरहुत शिक्षक सीट से पार्टी के उम्मीदवार श्याम नंदन यादव की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। हालांकि, वायरल फोटो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। पीके ने वायरल फोटो को फर्जी बताया है और भाजपा पर भी पलटवार किया है। इस मामले पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है।
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने शनिवार को बयान जारी कर प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की प्रचार सामग्री के साथ नोटों के बंडल का फोटो वायरल होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएलसी चुनाव में मतदाताओं को नकदी का प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है।
भाजपा नेता ने चुनाव आयोग से इस मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले की निष्पक्ष जांच करे, दोषियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करे।
प्रशांत किशोर बोले- सबसे ज्यादा पैसा भाजपा के पास…
वहीं, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने वोट के बदले कैश बांटे जाने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने शनिवार को नालंदा में कहा कि दानिश इकबाल भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं। भाजपा का मीडिया प्रभारी जन सुराज की तारीफ नहीं करेगा।
उन्होंने कहा, "सरकार तुम्हारी, दिल्ली में शासन तुम्हारा, सारे उद्योगपति तुम्हारे और पैसा जन सुराज बांट रहा है? वायरल तस्वीर में कितनी सच्चाई है, आप लोग खुद जांच लीजिए।"
23 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव की वोटिंग
बिहार विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक कोटे की 8 सीटों पर चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी आठों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जन सुराज का मुकाबला एनडीए, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और निर्दलीय उम्मीदवारों से होगा। एनडीए में चार सीटों पर भाजपा और चार पर जेडीयू लड़ रही है।
तिरहुत में पीके ने बदला प्रत्याशी
तिरहुत शिक्षक सीट पर जन सुराज ने पहले भूषण झा को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि, कुछ घंटों बाद ही उन्होंने टिकट वापस कर दिया और निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। इसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी ने श्याम नंदन यादव को तिरहुत शिक्षक सीट से कैंडिडेट घोषित किया।
इस सीट पर भाजपा से नरेंद्र सिंह मैदान में हैें। मौजूदा एमएलसी संजय कुमार सिंह सीपीआई से एक बार फिर चुनाव में उतरे हैं। इनके अलावा, जन सुराज से टिकट ठुकराने वाले भूषण झा निर्दलीय भी टक्कर में हैं। एमएलसी चुनाव की मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।