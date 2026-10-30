एमएलसी चुनाव जीत सीएम सम्राट से मिलने पहुंचे ब्रजवासी, मुलाकात की बताई वजह; तेजस्वी पर भड़के
दूसरी बार निर्दलीय एमएलसी चुनाव जीतने के बाद बंशीधर ब्रजवासी ने सीएम सम्राट चौधरी से लोकसेवक आवास में मुलाकात की। तिरहुत शिक्षक एमएलसी प्रो. नरेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री से मिले। सीएम ने दोनों नेताओं को जीत की बधाई दी।
तिरहुत स्नातक सीट पर दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। ब्रजवासी अपनी पत्नी, बेटी और बेटे लोकसेवक आवास पहुंचे जहां सीएम ने सबका स्वागत किया। ब्रजवासी ने सीएम को बड़े दिल का नेता बताते हुए आभार जताने के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आलोचना की। उन्होने सीएम से मिलने की वजह भी बताई। उन्होंने फिलहाल किसी पार्टी में शामिल होने की संभावना से भी इनकार किया। तिरहुत शिक्षक सीट पर फिर से जीत दर्ज करने वाले नरेंद्र सिंह ने सीएम से मुलाकात की। सीएम ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर नव निर्वाचित एमएलसी को जीत की बधाई दी।
बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक सीट पर जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा को दूसरी बार हराया है। 2024 में देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे के बाद हुए मिड टर्म चुनाव में ब्रजवासी पहली बार दो साल के लिए एमएलसी बने थे। सीतामढ़ी से सांसद बनने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत स्नातक एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। उस चुनाव में भी अभिषेक झा जदयू कोटे से उतरे थे और हार गए थे। एमएलसी चुनाव 2026 में ब्रजवासी ने अधिक मतों के अंतर से अभिषेक झा को परास्त किया।
इस मुलाकात पर बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि सम्राट चौधरी का स्नेह उन्हें हमेशा मिलता रहता है। चुनाव जीतने के बाद गुरुवार को उन्होंने सीएम से शिष्टाचार मुलाकात का समय मांगा और निर्धारित समय पर लोकसेवक आवास पहुंचकर मुलाकात की। एमएलसी ने बताया कि सम्राट चौधरी राज्य के सीएम हैं। जनहित और विकास का काम करने के लिए सीएम के साथ बेहतर संपर्क में रहना आवश्यक है। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि इस मुलाकात का कोई राजनैतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। पहले भी कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर सीएम से मुलाकातें होती रही हैं। सीएम का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी के वरीय नेताओं से मुलाकात की संभावना है।
एक सवाल के जवाब में ब्रजवासी ने कहा कि तेजस्वी यादव इतने दरिद्र निकले की जीत के लिए उन्हें एक शब्द बधाई तक नहीं दी जबकि सदन के साथी के रूप में पहले से उनसे संबंध रहे। ब्रजवासी ने जदयू उम्मीदवार को मात देने के बावजूद डिप्टी सीएम सह जदयू के बड़े नेता विजय कुमार चौधरी ने खुले तौर पर उन्हें जीत की बधाई दी। लेकिन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी याद से इतना भी नहीं हुआ।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें