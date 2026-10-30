एमएलसी चुनाव जीत सीएम सम्राट से मिलने पहुंचे ब्रजवासी, मुलाकात की बताई वजह; तेजस्वी पर भड़के

दूसरी बार निर्दलीय एमएलसी चुनाव जीतने के बाद बंशीधर ब्रजवासी ने सीएम सम्राट चौधरी से लोकसेवक आवास में मुलाकात की। तिरहुत शिक्षक एमएलसी प्रो. नरेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री से मिले। सीएम ने दोनों नेताओं को जीत की बधाई दी।

तिरहुत स्नातक सीट पर दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। ब्रजवासी अपनी पत्नी, बेटी और बेटे लोकसेवक आवास पहुंचे जहां सीएम ने सबका स्वागत किया। ब्रजवासी ने सीएम को बड़े दिल का नेता बताते हुए आभार जताने के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आलोचना की। उन्होने सीएम से मिलने की वजह भी बताई। उन्होंने फिलहाल किसी पार्टी में शामिल होने की संभावना से भी इनकार किया। तिरहुत शिक्षक सीट पर फिर से जीत दर्ज करने वाले नरेंद्र सिंह ने सीएम से मुलाकात की। सीएम ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर नव निर्वाचित एमएलसी को जीत की बधाई दी।

बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक सीट पर जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा को दूसरी बार हराया है। 2024 में देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे के बाद हुए मिड टर्म चुनाव में ब्रजवासी पहली बार दो साल के लिए एमएलसी बने थे। सीतामढ़ी से सांसद बनने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत स्नातक एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। उस चुनाव में भी अभिषेक झा जदयू कोटे से उतरे थे और हार गए थे। एमएलसी चुनाव 2026 में ब्रजवासी ने अधिक मतों के अंतर से अभिषेक झा को परास्त किया।

इस मुलाकात पर बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि सम्राट चौधरी का स्नेह उन्हें हमेशा मिलता रहता है। चुनाव जीतने के बाद गुरुवार को उन्होंने सीएम से शिष्टाचार मुलाकात का समय मांगा और निर्धारित समय पर लोकसेवक आवास पहुंचकर मुलाकात की। एमएलसी ने बताया कि सम्राट चौधरी राज्य के सीएम हैं। जनहित और विकास का काम करने के लिए सीएम के साथ बेहतर संपर्क में रहना आवश्यक है। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि इस मुलाकात का कोई राजनैतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। पहले भी कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर सीएम से मुलाकातें होती रही हैं। सीएम का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी के वरीय नेताओं से मुलाकात की संभावना है।