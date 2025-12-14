मेरी हत्या की साजिश है…, बिहार में MLC बंशीधर ब्रजवासी का आरोप; चेक पोस्ट पर ट्रक ने मारी टक्कर तो भड़के
एमएलसी ने बताया कि वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे और पटना जंक्शन पर ट्रेन में बैठाकर वह आगे निकल चुके थे। इसके बाद उनकी गाड़ी से उनके अंगरक्षक और चालक मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के पास ट्रक ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी
बिहार में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। दरअसल एक ट्रक ने जब उनकी कार में जोरदार टक्कर मारी तब इस हादसे में वो बाल-बाल बच गए। लेकिन इसके बाद विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने फेसबुक पर इस हादसे का जिक्र कर संगीन आरोप लगाए। बता दें कि एमएलसी की सरकारी गाड़ी को शनिवार रात 9 बजे के आसपास दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के समीप एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे की जानकारी खुद एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने देर रात अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से दी।
एमएलसी ने बताया कि वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे और पटना जंक्शन पर ट्रेन में बैठाकर वह आगे निकल चुके थे। इसके बाद उनकी गाड़ी से उनके अंगरक्षक और चालक मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के पास ट्रक ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
गनीमत रही कि एयर बैग खुल गया, जिससे उसमें सवार लोगों की जान बच गई। बंशीधर ब्रजवासी ने इस घटना की सूचना सारण के पुलिस अधीक्षक को दी है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि जब दीघा पुल पर ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित है, तो फिर वहां ट्रक कैसे चल रहा था। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया है। फिलहाल घटना को लेकर पहलेजा थानाध्यक्ष अनुराधा कुमारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।