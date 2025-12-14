Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsMLC bansidhar brjawasi alleged murder conspiracy after truck hit his car near check post
मेरी हत्या की साजिश है…, बिहार में MLC बंशीधर ब्रजवासी का आरोप; चेक पोस्ट पर ट्रक ने मारी टक्कर तो भड़के

मेरी हत्या की साजिश है…, बिहार में MLC बंशीधर ब्रजवासी का आरोप; चेक पोस्ट पर ट्रक ने मारी टक्कर तो भड़के

संक्षेप:

एमएलसी ने बताया कि वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे और पटना जंक्शन पर ट्रेन में बैठाकर वह आगे निकल चुके थे। इसके बाद उनकी गाड़ी से उनके अंगरक्षक और चालक मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के पास ट्रक ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी

Dec 14, 2025 07:31 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। दरअसल एक ट्रक ने जब उनकी कार में जोरदार टक्कर मारी तब इस हादसे में वो बाल-बाल बच गए। लेकिन इसके बाद विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने फेसबुक पर इस हादसे का जिक्र कर संगीन आरोप लगाए। बता दें कि एमएलसी की सरकारी गाड़ी को शनिवार रात 9 बजे के आसपास दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के समीप एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे की जानकारी खुद एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने देर रात अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एमएलसी ने बताया कि वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे और पटना जंक्शन पर ट्रेन में बैठाकर वह आगे निकल चुके थे। इसके बाद उनकी गाड़ी से उनके अंगरक्षक और चालक मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के पास ट्रक ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

गनीमत रही कि एयर बैग खुल गया, जिससे उसमें सवार लोगों की जान बच गई। बंशीधर ब्रजवासी ने इस घटना की सूचना सारण के पुलिस अधीक्षक को दी है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि जब दीघा पुल पर ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित है, तो फिर वहां ट्रक कैसे चल रहा था। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया है। फिलहाल घटना को लेकर पहलेजा थानाध्यक्ष अनुराधा कुमारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

read moreये भी पढ़ें:
बिहार में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा से रेप, ऑटो चालक ने लूटी अस्मत
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।