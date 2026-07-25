पटना में बवाल के बाद माले विधायक संदीप सौरभ समेत 19 गिरफ्तार, MLA ने तोड़फोड़ करने से रोका तक नहीं

पटना में हुए बवाल के बाद पुलिस का ऐक्शन जारी है। इस मामले में पुलिस ने अब पालीगंज के भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया है। संदीप सौरभ ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि उनके सामने गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी।

पटना में 22 जुलाई को उपद्रव करने वाले पालीगंज के भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ और आइसा के चार छात्र नेता समेत 19 को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। छह थानों की पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थानों के 24 हॉस्टल और लॉज में छापेमारी कर 43 को हिरासत में लिया। हालांकि, 24 को छोड़ दिया गया। विधायक को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया।

सिटी एसपी (मध्य) ममता कल्याणी कार्रवाई का नेतृत्व कर रही थी। गांधी मैदान, डाकबंगला, हड़ताली मोड और सचिवालय में लगे सीसीटीवी में कैद तस्वीर के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आइसा के राज्य अध्यक्ष धनंजय, राज्य महासचिव दीपांकर, राज्य उपाध्यक्ष सबा आफरीन, मीडिया सेल प्रभारी कुमार दिव्यम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन छात्राएं हैं। पुलिस का कहना है कि इसमें कई कोचिंग संस्थानों में पढाई कर रहे हैं। सिटी एसपी मध्य ने बताया कि छात्र नेताओं समेत अन्य पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे विधायक विधायक संदीप सौरभ को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार की शाम गिरफ्तार किया। छात्र आंदोलन के दौरान उनकी भी सहभागिता थी। इस दौरान तोड़फोड़, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना और पुलिस पर हमले हुए थे। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में विधायक और उनके साथ धनंजय कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी विधि व्यवस्था-1 कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि विधायक समर्थकों के साथ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।

विधायक ने तोड़फोड़ करने से छात्रों को रोका तक नहीं गुरुवार को कोतवाली में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शुक्रवार को सरकारी आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घटना के दिन सीसीटीवी फुटेज में कई जगहों पर उनकी तस्वीर आई है। उनके साथ धनंजय कुमार भी थे। कई जगहों पर विधायक छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते देखे गए हैं। जब छात्र सरकारी और निजी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर रहे थे उस समय भी उनकी मौजूदगी थी। उन्होंने छात्रों को रोकने का प्रयास तक नहीं किया। जिससे काफी नुकसान हुआ है। पुलिस के मुताबिक, उपद्रव फैलाने के मामले में पाली के मुखिया आनंद कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।