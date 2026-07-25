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पटना में बवाल के बाद माले विधायक संदीप सौरभ समेत 19 गिरफ्तार, MLA ने तोड़फोड़ करने से रोका तक नहीं

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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पटना में हुए बवाल के बाद पुलिस का ऐक्शन जारी है। इस मामले में पुलिस ने अब पालीगंज के भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया है। संदीप सौरभ ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि उनके सामने गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। 

mla sandeep saurabh
mla sandeep saurabh

पटना में 22 जुलाई को उपद्रव करने वाले पालीगंज के भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ और आइसा के चार छात्र नेता समेत 19 को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। छह थानों की पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थानों के 24 हॉस्टल और लॉज में छापेमारी कर 43 को हिरासत में लिया। हालांकि, 24 को छोड़ दिया गया। विधायक को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया।

सिटी एसपी (मध्य) ममता कल्याणी कार्रवाई का नेतृत्व कर रही थी। गांधी मैदान, डाकबंगला, हड़ताली मोड और सचिवालय में लगे सीसीटीवी में कैद तस्वीर के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आइसा के राज्य अध्यक्ष धनंजय, राज्य महासचिव दीपांकर, राज्य उपाध्यक्ष सबा आफरीन, मीडिया सेल प्रभारी कुमार दिव्यम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन छात्राएं हैं। पुलिस का कहना है कि इसमें कई कोचिंग संस्थानों में पढाई कर रहे हैं। सिटी एसपी मध्य ने बताया कि छात्र नेताओं समेत अन्य पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे विधायक

विधायक संदीप सौरभ को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार की शाम गिरफ्तार किया। छात्र आंदोलन के दौरान उनकी भी सहभागिता थी। इस दौरान तोड़फोड़, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना और पुलिस पर हमले हुए थे। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में विधायक और उनके साथ धनंजय कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी विधि व्यवस्था-1 कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि विधायक समर्थकों के साथ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।

विधायक ने तोड़फोड़ करने से छात्रों को रोका तक नहीं

गुरुवार को कोतवाली में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शुक्रवार को सरकारी आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घटना के दिन सीसीटीवी फुटेज में कई जगहों पर उनकी तस्वीर आई है। उनके साथ धनंजय कुमार भी थे। कई जगहों पर विधायक छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते देखे गए हैं। जब छात्र सरकारी और निजी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर रहे थे उस समय भी उनकी मौजूदगी थी। उन्होंने छात्रों को रोकने का प्रयास तक नहीं किया। जिससे काफी नुकसान हुआ है। पुलिस के मुताबिक, उपद्रव फैलाने के मामले में पाली के मुखिया आनंद कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

खगौल में 150 के खिलाफ केस दर्ज

शहर में विधि-व्यवस्था भंग करने के आरोप में खगौल थाना पुलिस ने 150 अज्ञात छात्रों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। वीडियो और फोटो के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की गई है। गुरुवार को युवा क्रांति बिहार के बैनर तले हजारों छात्र-छात्राओं ने पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला था। इस मामले में खगौल थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि शहर में विधि-व्यवस्था भंग करने और कानून हाथ में लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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