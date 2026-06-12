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विधायक, आईएएस, गैंगरेप; ऐसे खुली थी टेंडर घोटाले की पोल, रिशुश्री का नाम तभी सामने आया था

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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पटना में एक महिला ने पूर्व विधायक और एक आईएएस अधिकारी पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पहली बार ठेकेदार रिशुश्री का नाम आया, जिसने सरकारी ठेकों में अधिकारी को कई माध्यम से कमीशन दिये।

विधायक, आईएएस, गैंगरेप; ऐसे खुली थी टेंडर घोटाले की पोल, रिशुश्री का नाम तभी सामने आया था

Bihar Tender Fixing: बिहार में टेंडर घोटाले की पोल करीब तीन साल पहले यानी 2023 में पटना के रूपसपुर थाने में दर्ज एक कांड (18/2023) से खुली। इस प्राथमिकी में शिकायतकर्ता महिला ने पूर्व विधायक और एक आईएएस अधिकारी पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। एफआईआर में शामिल पहली बार ठेकेदार रिशुश्री का नाम आया, जिसने सरकारी ठेकों में अधिकारी को कई माध्यम से कमीशन दिये।

एफआईआर में शामिल आईपीसी की धारा 420 और 120 बी को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए के तहत 14 मार्च 2024 को पहली प्राथमिकी (ईसीआईआर) दर्ज की। हालांकि, आईएएस पर दर्ज यह कांड तो बाद में निरस्त हो गया, पर टेंडर घोटाले की परतें खोला गया। इसके बाद 16 जुलाई 2024 को ईडी ने रिशुश्री से जुड़ी कंपनी मेसर्स रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय, आवास सहित विभिन्न परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। फिर पीएमएलए की धारा 17 के तहत 16 जुलाई 2024 से एक अक्तूबर 2024 तक छह दिन उसका बयान दर्ज किया गया। इन बयानों के आधार पर बिहार के सरकारी ठेकों में हेरफेर से जुड़ी रिशुश्री की संलिप्तता उजागर हुई।

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ईडी के पत्र पर एसवीयू ने 2024 में पहली एफआईआर दर्ज की

20 अगस्त 2024 को ईडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत बिहार की विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) को एक पत्र भेजा। इसके आधार पर एसवीयू ने 14 सितंबर 2024 को भ्रष्टाचार से संबंधित पहली प्राथमिकी (05/2024) दर्ज की।

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फरवरी 2025 को ईडी ने बिहार ईओयू को भेजा था पत्र

इसके बाद 14 फरवरी 2025 को ईडी ने बिहार ईओयू के एडीजी को एक और पत्र भेजा, जिसमें आरोप लगाया कि रिशुश्री अपनी कंपनियों से बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में सरकारी ठेके लेता था, जहां उस समय संजीव हंस सचिव थे। इस पत्र में ईडी ने आगे आरोप लगाया कि रिशुश्री बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से हेरफेर में शामिल था। ईडी के पत्र के आधार पर 30 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार की विशेष निगरानी इकाई ने रिशुश्री, संजीव हंस समेत बिहार सरकार के अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दूसरी केस दर्ज की। रिशुश्री के खिलाफ दर्ज यह तीसरी प्राथमिकी थी।

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इस मामले में एसवीयू की कार्रवाई में अबतक पांच लोग जेल जा चुके हैं जिनमें एक आईएएस अफसर और दो इंजीनियर शामिल हैं। एक आईएएस संजीव हंस की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है जबकि दो आईएएस निलंबित किए जा चुके हैं। टेंडर घोटाले में कई चेहरे उजागर हो सकते हैं।

रिशुश्री सहित पांच अभियुक्त 25 तक न्यायिक हिरासत में

सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामले में चर्चित ठेकेदार रिशुश्री समेत गिरफ्तार सभी पांच अभियुक्त पुन: 25 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गये हैं। बेऊर जेल में बंद सभी पांच अभियुक्तों की ऑनलाइन माध्यम से निगरानी के विशेष न्यायालय में गुरुवार को पेशी हुई। ठेकेदार रिशुश्री, उसके करीबी सहयोगी संतोष कुमार, बिप्रसे अधिकारी मुमुक्षु कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता उमेश प्रसाद सिंह और सेवानिवृत मुख्य अभियंता तारिणी दास वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायालय की कार्यवाही में शामिल हुए। कोर्ट में आरोपियों के अधिवक्ता समेत निगरानी के सरकारी अधिवक्ताओं ने अपने पक्ष रखे। इसके बाद तमाम अभियुक्तों को पुन: 25 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिशु श्री के रिमांड से संबंधित एसवीयू के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। एसवीयू ने सात दिन के रिमांड को लेकर आवेदन किया है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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