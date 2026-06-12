विधायक, आईएएस, गैंगरेप; ऐसे खुली थी टेंडर घोटाले की पोल, रिशुश्री का नाम तभी सामने आया था

पटना में एक महिला ने पूर्व विधायक और एक आईएएस अधिकारी पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पहली बार ठेकेदार रिशुश्री का नाम आया, जिसने सरकारी ठेकों में अधिकारी को कई माध्यम से कमीशन दिये।

Bihar Tender Fixing: बिहार में टेंडर घोटाले की पोल करीब तीन साल पहले यानी 2023 में पटना के रूपसपुर थाने में दर्ज एक कांड (18/2023) से खुली। इस प्राथमिकी में शिकायतकर्ता महिला ने पूर्व विधायक और एक आईएएस अधिकारी पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। एफआईआर में शामिल पहली बार ठेकेदार रिशुश्री का नाम आया, जिसने सरकारी ठेकों में अधिकारी को कई माध्यम से कमीशन दिये।

एफआईआर में शामिल आईपीसी की धारा 420 और 120 बी को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए के तहत 14 मार्च 2024 को पहली प्राथमिकी (ईसीआईआर) दर्ज की। हालांकि, आईएएस पर दर्ज यह कांड तो बाद में निरस्त हो गया, पर टेंडर घोटाले की परतें खोला गया। इसके बाद 16 जुलाई 2024 को ईडी ने रिशुश्री से जुड़ी कंपनी मेसर्स रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय, आवास सहित विभिन्न परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। फिर पीएमएलए की धारा 17 के तहत 16 जुलाई 2024 से एक अक्तूबर 2024 तक छह दिन उसका बयान दर्ज किया गया। इन बयानों के आधार पर बिहार के सरकारी ठेकों में हेरफेर से जुड़ी रिशुश्री की संलिप्तता उजागर हुई।

ईडी के पत्र पर एसवीयू ने 2024 में पहली एफआईआर दर्ज की 20 अगस्त 2024 को ईडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत बिहार की विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) को एक पत्र भेजा। इसके आधार पर एसवीयू ने 14 सितंबर 2024 को भ्रष्टाचार से संबंधित पहली प्राथमिकी (05/2024) दर्ज की।

फरवरी 2025 को ईडी ने बिहार ईओयू को भेजा था पत्र इसके बाद 14 फरवरी 2025 को ईडी ने बिहार ईओयू के एडीजी को एक और पत्र भेजा, जिसमें आरोप लगाया कि रिशुश्री अपनी कंपनियों से बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में सरकारी ठेके लेता था, जहां उस समय संजीव हंस सचिव थे। इस पत्र में ईडी ने आगे आरोप लगाया कि रिशुश्री बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से हेरफेर में शामिल था। ईडी के पत्र के आधार पर 30 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार की विशेष निगरानी इकाई ने रिशुश्री, संजीव हंस समेत बिहार सरकार के अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दूसरी केस दर्ज की। रिशुश्री के खिलाफ दर्ज यह तीसरी प्राथमिकी थी।

इस मामले में एसवीयू की कार्रवाई में अबतक पांच लोग जेल जा चुके हैं जिनमें एक आईएएस अफसर और दो इंजीनियर शामिल हैं। एक आईएएस संजीव हंस की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है जबकि दो आईएएस निलंबित किए जा चुके हैं। टेंडर घोटाले में कई चेहरे उजागर हो सकते हैं।