विधायक हैं तो क्या जानवर हो गए, एंजॉय तो होता है; नाच-गाना वीडियो पर केस से भड़के अनंत सिंह
जदयू विधायक अनंत सिंह ने अश्लील डांस और हथियार प्रदर्शन के वायरल वीडियो पर उनके खिलाफ दर्ज केस को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि विधायक हैं तो क्या जानवर थोड़ी हैं, प्रोग्राम में नाच-गाना और एंजॉय तो होता ही है।
बिहार की मोकामा सीट से जनता दल यूनाइटेड के चर्चित बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपने खिलाफ गोपालगंज में दर्ज एफआईआर को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम में गए थे। वहां पर नाच हो रहा था। उनके व्यक्तिगत गार्ड भी साथ में थे, जिनके पास लाइसेंसी हथियार थे। अनंत सिंह ने कहा कि वह विधायक हैं तो कोई जानवर नहीं हैं, बल्कि आदमी हैं। प्रोग्राम में एंजॉय तो होता ही है। प्रोग्राम में नाच-गाना नहीं होगा, तो क्या माई-बाप के श्राद्ध में होगा? हथियार लहराने वाले वीडियो से विधायक ने अनभिज्ञता जाहिर की।
दरअसल, अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह एक वह एक महिला डांसर का नाच-गाना देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह जदयू विधायक अनंत सिंह गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित सेमराव गांव में आयोजित एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसी में नाच कार्यक्रम भी रखा गया था। अनंत सिंह कुछ लोगों के साथ कुर्सी पर बैठे हुए डांस देखते हुए नजर आए।
इस कार्यक्रम का दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग हथियार लहराते हुए डांस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तक वह कार्यक्रम में थे, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
एसपी पर भड़के अनंत सिंह
विधायक ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा, “हम शाम को 7 बजे कार्यक्रम में पहुंचे थे। रात 10 बजे कमरे में सोने चले गए थे। तब तक राइफल के साथ कोई नहीं दिखा था।” अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर गोपालगंज के एसपी पर अनंत सिंह ने निशाना साधा है।
विधायक ने कहा, “उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। यह एफआईआर गलत है। अगर किसी को गोली मार दी होती, कुछ गलत काम किया होता, किसी का कुछ बिगाड़ा होता, छेड़खानी की होती तो एफआईआर जरूरी थी। वहां पर कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, अगर कुछ गलत होता तो वह जांच करते। अगर एसपी को लगता है कुछ गलत किया है तो पेपर में निकाल दें। एसपी आदेश निकाल दें कि अनंत सिंह प्रोग्राम में ना जाए, तो नहीं जाएंगे। जो गलत करते हैं उसे सजा दीजिए। हमने कौनसी गलती कर दी।”
अनंत सिंह समेत 9 नामजद आरोपी
गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी द्वारा जारी बयान के अनुसार सेमराव गांव में गुड्डू राय के आवास पर 2 और 3 मई को उपनयन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध एवं लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन किया गया और अश्लील नृत्य कराया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। वीडियो की पुष्टि होने पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह समेत 9 लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के खिलाफ मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की। चिह्नित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।