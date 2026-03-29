जमीन विवाद में विधायक और प्रमुख भिड़े, दनादन फायरिंग से दहशत मचा; कट्टा-गोली संग 1 गिरफ्तार

विधायक मिथुन यादव ने बताया कि रंजन यादव से कुल 16 कट्ठा जमीन खरीदने की बात तय हुई थी। नापी कराते समय प्रमुख के लोगों ने बवाल किया।

बिहार के भागलपर में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बाईपास से सटे बेलसिरा मोड़ के पास स्थित 16 कट्ठा जमीन को लेकर रविवार को स्थानीय विधायक मिथुन यादव और प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल खेमे के लोग आमने-सामने हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह एक पक्ष जमीन की नापी करा रहा था। इस दौरान दोनों पक्षों से करीब 10 राउंड फायरिंग की गयी। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गयी। घटना की सूचना मधुसूदनपुर थाने की पुलिस को मिली। थानाध्यक्ष संजय कुमार मंडल सदल बल मौके पर पहुंचे और लोगों द्वारा पकड़े गये सुबोध उर्फ झिंगल यादव को एक देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और दो खोखा के साथ हिरासत में ले लिया। हालांकि झिंगल की पत्नी का आरोप है कि विधायक के भाई और उनके लोगों ने जबरन उनके कमर में कट्टा और कारतूस रख दिया।

स्थानीय विधायक मिथुन यादव ने बताया कि किशनपुर निवासी काली यादव के बेटे रंजन यादव से कुल 16 कट्ठा जमीन खरीदने की बात तय हुई थी। जिसमें हमने जमीन मालिक को साफतौर पर कहा था कि हम जमीन तभी लेंगे जब आप नापी कराकर साफ सुथरा दीजियेगा। चूंकि उनकी पहले से जमीन उसी जमीन के पास है। घर परिवार से लोग वहां पर नापी के दौरान मौजूद थे। इस दौरान वह भी बाईपास मार्ग से निकल रहे थे। कई हाईवा का जाम लगा था तो दूसरे रास्ते से घूमकर वे जाने लगे तभी गोली चलने की आवाज हुई और गोली चलाने वाले सुबोध उर्फ झिंगल यादव को लोगों ने पकड़कर पिटाई करनी शुरू कर दी। वे वहां अपने अंगरक्षक के साथ पहुंचे और सुबोध उर्फ झिंगल यादव को भीड़ से बचाकर अपनी गाड़ी में सुरक्षित लाया और पुलिस को सूचना दी। मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और आरोपित झिंगल को हथियार और गोली के साथ हिरासत में ले लिया। ये सब स्थानीय प्रखंड प्रमुख के लोग हैं। आए दिन ये लोग दहशत फैलाने की नीयत से इसी तरह का माहौल समाज में उत्पन्न करते रहते हैं।

11 के खिलाफ नामजद एफआईआर इधर, जमीन मालिक रंजन यादव ने स्थानीय थाना मधुसूदनपुर में जाकर घटना को लेकर केस भी दर्ज कराया है। जिसमें प्रखंड प्रमुख, उसके भाई समेत कुल 11 लोगों को नामजद किया है। जिसमें जबरन जमीन बेचने के लिए प्रमुख द्वारा उसे दबाव बनाया जा रहा है। पूरे मामले पर नगर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि सारी बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है। सत्यता जो भी सामने आएगी उसी पर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

विधायक पर फंसाने का आरोप आरोपी की पत्नी ने बताया कि विधायक के भाई ने पति को हथियार देकर पुलिस हिरासत में भिजवाया वहीं, दूसरे पक्ष के गिरफ्तार सुबोध उर्फ झिंगल यादव की पत्नी पिंकी देवी ने बताया कि नाथनगर विधायक मिथुन यादव समेत उसके भाई पुलिसकर्मी धर्मेंद्र उर्फ नाटू यादव भतीजा कारे यादव सबने मिलकर विधायक के सामने उनके पति सुबोध यादव को बेरहमी से मारपीट कर उसे जबरन हथियार गोली थमा दी और विधायक की गाड़ी में जबरन बंद कर दिया। विधायक बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सारा जमीन हमको लिख दो वरना अंजाम बुरा होगा। इसपर उनके पति ने कहा जितना मारना है मारो हम जमीन नहीं देंगे। इसके बाद सबलोग मिलकर उनके पति को लाठी-डंडे से मारने लगे। इतना ही नहीं, पीटने के बाद विधायक के भाई के कहने पर पति के कमर में हथियार गोली देकर फंसा दिया। ये विवाद करीब 50 साल पुराना है। विधायक के पिता उनकी सास से जबरन जमीन लिखवाना चाहते थे। जब सास मर गई तो अब पति पर जमीन लिखने का दबाव बनाया जा रहा है। जबरदस्ती विधायक के लोग जमीन पर घेराबंदी करने पहुंचे थे जिसका विरोध उनके पति ने किया है।

वीडियो वायरल वहीं इस पूरे प्रकरण का वीडियो फुटेज भी इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें विधायक और उनके भाई समेत कई लोग जमीन पर मौजूद हैं और पूरी अफरातफरी मची हुई है। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान अखबार नहीं करता है।