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जमीन विवाद में विधायक और प्रमुख भिड़े, दनादन फायरिंग से दहशत मचा; कट्टा-गोली संग 1 गिरफ्तार

Mar 29, 2026 09:58 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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विधायक मिथुन यादव ने बताया कि रंजन यादव से कुल 16 कट्ठा जमीन खरीदने की बात तय हुई थी। नापी कराते समय प्रमुख के लोगों ने बवाल किया।

जमीन विवाद में विधायक और प्रमुख भिड़े, दनादन फायरिंग से दहशत मचा; कट्टा-गोली संग 1 गिरफ्तार

बिहार के भागलपर में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बाईपास से सटे बेलसिरा मोड़ के पास स्थित 16 कट्ठा जमीन को लेकर रविवार को स्थानीय विधायक मिथुन यादव और प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल खेमे के लोग आमने-सामने हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह एक पक्ष जमीन की नापी करा रहा था। इस दौरान दोनों पक्षों से करीब 10 राउंड फायरिंग की गयी। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गयी। घटना की सूचना मधुसूदनपुर थाने की पुलिस को मिली। थानाध्यक्ष संजय कुमार मंडल सदल बल मौके पर पहुंचे और लोगों द्वारा पकड़े गये सुबोध उर्फ झिंगल यादव को एक देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और दो खोखा के साथ हिरासत में ले लिया। हालांकि झिंगल की पत्नी का आरोप है कि विधायक के भाई और उनके लोगों ने जबरन उनके कमर में कट्टा और कारतूस रख दिया।

स्थानीय विधायक मिथुन यादव ने बताया कि किशनपुर निवासी काली यादव के बेटे रंजन यादव से कुल 16 कट्ठा जमीन खरीदने की बात तय हुई थी। जिसमें हमने जमीन मालिक को साफतौर पर कहा था कि हम जमीन तभी लेंगे जब आप नापी कराकर साफ सुथरा दीजियेगा। चूंकि उनकी पहले से जमीन उसी जमीन के पास है। घर परिवार से लोग वहां पर नापी के दौरान मौजूद थे। इस दौरान वह भी बाईपास मार्ग से निकल रहे थे। कई हाईवा का जाम लगा था तो दूसरे रास्ते से घूमकर वे जाने लगे तभी गोली चलने की आवाज हुई और गोली चलाने वाले सुबोध उर्फ झिंगल यादव को लोगों ने पकड़कर पिटाई करनी शुरू कर दी। वे वहां अपने अंगरक्षक के साथ पहुंचे और सुबोध उर्फ झिंगल यादव को भीड़ से बचाकर अपनी गाड़ी में सुरक्षित लाया और पुलिस को सूचना दी। मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और आरोपित झिंगल को हथियार और गोली के साथ हिरासत में ले लिया। ये सब स्थानीय प्रखंड प्रमुख के लोग हैं। आए दिन ये लोग दहशत फैलाने की नीयत से इसी तरह का माहौल समाज में उत्पन्न करते रहते हैं।

11 के खिलाफ नामजद एफआईआर

इधर, जमीन मालिक रंजन यादव ने स्थानीय थाना मधुसूदनपुर में जाकर घटना को लेकर केस भी दर्ज कराया है। जिसमें प्रखंड प्रमुख, उसके भाई समेत कुल 11 लोगों को नामजद किया है। जिसमें जबरन जमीन बेचने के लिए प्रमुख द्वारा उसे दबाव बनाया जा रहा है। पूरे मामले पर नगर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि सारी बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है। सत्यता जो भी सामने आएगी उसी पर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

विधायक पर फंसाने का आरोप

आरोपी की पत्नी ने बताया कि विधायक के भाई ने पति को हथियार देकर पुलिस हिरासत में भिजवाया वहीं, दूसरे पक्ष के गिरफ्तार सुबोध उर्फ झिंगल यादव की पत्नी पिंकी देवी ने बताया कि नाथनगर विधायक मिथुन यादव समेत उसके भाई पुलिसकर्मी धर्मेंद्र उर्फ नाटू यादव भतीजा कारे यादव सबने मिलकर विधायक के सामने उनके पति सुबोध यादव को बेरहमी से मारपीट कर उसे जबरन हथियार गोली थमा दी और विधायक की गाड़ी में जबरन बंद कर दिया। विधायक बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सारा जमीन हमको लिख दो वरना अंजाम बुरा होगा। इसपर उनके पति ने कहा जितना मारना है मारो हम जमीन नहीं देंगे। इसके बाद सबलोग मिलकर उनके पति को लाठी-डंडे से मारने लगे। इतना ही नहीं, पीटने के बाद विधायक के भाई के कहने पर पति के कमर में हथियार गोली देकर फंसा दिया। ये विवाद करीब 50 साल पुराना है। विधायक के पिता उनकी सास से जबरन जमीन लिखवाना चाहते थे। जब सास मर गई तो अब पति पर जमीन लिखने का दबाव बनाया जा रहा है। जबरदस्ती विधायक के लोग जमीन पर घेराबंदी करने पहुंचे थे जिसका विरोध उनके पति ने किया है।

वीडियो वायरल

वहीं इस पूरे प्रकरण का वीडियो फुटेज भी इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें विधायक और उनके भाई समेत कई लोग जमीन पर मौजूद हैं और पूरी अफरातफरी मची हुई है। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान अखबार नहीं करता है।

प्रमुख ने विधायक पर लगाया आरोप

नाथनगर के प्रमुख दुर्गा दयाल ने बताया कि किशनपुर निवासी काली यादव के पुत्र रंजन यादव की उक्त 16 कट्ठा जमीन को उन्होंने खुद अपने पार्टनर कटघर निवासी रंजन सिंह के साथ मिलकर कुछ साल पहले ही एग्रीमेंट किया है। बावजूद विधायक मिथुन यादव गलत प्रलोभन देकर हमारी जमीन पर जबरन कब्जा करने रविवार सुबह पहुंचे थे। वहीं गिरफ्तार सुबोध यादव भी अपनी जमीन की देखभाल के लिए हर दिन की तरह गया हुआ था। जिसे विधायक के लोगों ने पीटकर उसे हथियार दे दिया और पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार कराया। इस जमीन पर विधायक और उसके भाई की नजर पहले से थी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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