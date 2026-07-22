धर्मेंद्र प्रधान से मिथिलेश तिवारी ने मांगा विशेष शिक्षा पैकेज, बिहार को 7900 करोड़ रुपये की जरूरत
बिहार ने केंद्र से 7900 करोड़ रुपये का विशेष शिक्षा पैकेज मांगा है। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने यह मांग रखी है। उन्होंने कहा कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल और स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र से सहयोग की जरूरत है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बिहार के लिए विशेष शिक्षा पैकेज की मांग की गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवाीर ने केंद्र सरकार के सामने राज्य में शिक्षा के लिए 7900 करोड़ रुपये की जरूरत बताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई बुधवार से शुरू हुई दो दिवसीय प्रगति समीक्षा बैठक में यह मांग रखी गई। मिथिलेश तिवारी ने धर्मेंद्र प्रधान से कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लिए बिहार को केंद्र से विशेष पैकेज की दरकार है।
दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सभागार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में दो दिवसीय प्रगति समीक्षा बैठक बुधवार से शुरू हुई। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पीएम श्री, पीएम पोषण, निपुण समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। साथ ही राज्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार को सुझाव दिए। केंद्र और राज्यों ने आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की।
इस बैठक में शामिल हुए बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राज्य में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या, शैक्षणिक जरूरतों और आकांक्षी जिलों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र से 7900 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का आग्रह किया। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई।
बिहार को 7900 करोड़ रुपये की जरूरत क्यों?
मंत्री तिवारी ने बैठक में कहा कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन, अतिरिक्त क्लास रूम, साइंस और कंप्यूटर लैब बनाने, पुस्तकालय खोलने, खेल सुविधाएं विकसित करने और डिजिटल कक्षाओं के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये की जरूरत है।
इसके अलावा, बिहार के आकांक्षी जिलों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, स्मार्ट कक्षा, साइंस लैब, हॉस्टल, टीचर ट्रेनिंग और छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए 2000 करोड़ रुपये के फंड की जरूरत बताई गई। साथ ही वर्चुअल लैब, एआई आधारित शिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिक्षकों के डिजिटल प्रशिक्षण के विस्तार के लिए 1000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मांगी गई।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह सम्मेलन केवल योजनाओं की समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए साझा संकल्प का महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्यों के अनुभव, नवाचार और कार्य प्रणालियों के आधार पर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से गति देंगे। उन्होंने दावा किया कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और भविष्य उन्मुख शिक्षा मिलेगी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।