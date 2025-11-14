Mithila Election Results Live: मिथिला में मतगणना शुरू, NDA को मिलेगा केंद्र रिटर्न गिफ्ट या महागठबंधन की बदलेगी किस्मत?
संक्षेप: Mithila Election Results Live: मिथिला के चार जिलों की ज्यादातर सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा है। इस बार देखना है कि इस क्षेत्र में किसका दबदबा होने वाला है। इस बार दरभंगा की अलीनगर सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहां से बीजेपी ने गायिका मैथिली ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है।
Mithila Election Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल के नतीजे एनडीए के पक्ष में रहेंगे या फिर महागठबंधन के, इसका पता आज ही चल जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मिथिलांचल के चार जिलों और सभी 37 सीटों के रुझान पर हमारी नजर है। मिथिला में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले हैं। दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी ने गायिका मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से उनके सामने आरजेडी के विनोद मिश्र मैदान में हैं। इसके अलावा दरभंगा जिले की दरभंगा ग्रामीण सीट, समस्तीपुर सीट, समस्तीपुर की हसनपुर, मोरवा और विभूतिपुर और मधुबनी की लौकहा सीट भी हॉट सीट बनी हुई हैं।
Mithila Election Result Live सुबह 8 बजेः बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक थे। इस बार वह महुआ से अपनी पार्टी जेजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। वहीं हसनपुर सीट पर मुकाबला जेडीयू के राजकुमार राय और आरजेडी की माला पुष्पम् के बीच है। जन सुराज पार्टी (JSP) से इंदु देवी (गुप्ता) मैदान में हैं।
2020 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी की पांच विधानसभा सीटों में से चार पर एनडीए को जीत मिली थी। केवल मधुबनी सदर सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल की थी। वहीं दरभंगा की छह में से पांच विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। केंद्र सरकार के कई फैसले मिथिलांचल के हित में रहे हैं। इसी का रिटर्न गिफ्ट 2020 के चुनाव में मिला था।
बेगूसराय बना एनडीए के लिए चुनौती
एनडीए को अगर अपना प्रदर्शन सुधारने की जरूरत है तो वह बेगूसराय में है। पिछले चुनाव में यहां सात विधानसभा सीटों में से जेडीयू ने पांच सीटें गंवा दी थीं। वहीं बीजेपी बखरी सीट से हार गई थी। आरजेडी ने चेरिया, बरियारपुर, साहेबपुर कमाल में जीत दर्ज की थी। तो वहीं सीपीआई ने तेघरा और बखरी सीट पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में एनडीए के सामने यह जिला चुनौती बना हुआ है।
मिथिलांचल की ज्यादातर सीटों पर एनडीए का कब्जा है। हालांकि दरभंगा ग्रामीण सीट आरजेडी के पास है। आरजेडी के ललित कुमार यादव ने यहां से दो बार लगातार जीत हासिल की है। दरभंगा जिले कि यह एक मात्र सीट है जिसपर आरजेडी का प्रत्याशी लगातार जीत रहा है। मिथिला पर बीजेपी की पहले से ही नजर थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में मिथिला के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की थी। दरभंगा और मधुबनी के हजारों किसान मखाना का उत्पादन करते हैं।