Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMithila Paag insult in front of Maithili Thakur uproar on BJP MLA video viral
मैथिली ठाकुर के सामने मिथिला पाग का अपमान, भाजपा विधायक का VIDEO वायरल; भड़के लोग

मैथिली ठाकुर के सामने मिथिला पाग का अपमान, भाजपा विधायक का VIDEO वायरल; भड़के लोग

संक्षेप: बिहार की अलीनगर सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर के सामने यूपी से BJP की विधायक पर मिथिला पाग के कथित अपमान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोग भड़क गए हैं।

Thu, 23 Oct 2025 06:39 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, अलीनगर (दरभंगा)
share Share
Follow Us on

बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम में मिथिला पाग का कथित अपमान होने पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए की ओर से बुधवार को अलीनगर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के बांसडीह की भाजपा विधायक केतकी सिंह ने मिथिला पाग को फेंक दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब बीजेपी की महिला विधायक का दरभंगा जिले में विरोध तेज हो गया है। छात्र संगठन एमएसयू (मिथिला स्टूडेंट यूनियन) ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि, केतकी सिंह ने इस पर माफी मांग ली है।

बता दें कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा विधायक केतकी सिंह को मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया गया था। इस दौरान वहां अलीनगर की भाजपा प्रत्याशी एवं मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी मौजूद थीं। केतकी सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि ये पाग क्या है? इस पर वहां मौजूद लोगों ने कहा कि यह मिथिला का सम्मान है। इस पर केतकी ने कहा, "नहीं, मिथिला का सम्मान ये (पाग) नहीं, बल्कि ये (मैथिली ठाकुर) हैं।" यह कहते हुए भाजपा की महिला विधायक ने पाग को सामने टेबल पर फेंक दिया।

इस घटना पर वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि पाग का इस तरह अपमान करने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी, दरभंगा से सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर, जिला चुनाव प्रभारी उपेंद्र तिवारी, भाजपा दरभंगा पूर्वी जिलाध्यक्ष विनय पासवान समेत अन्य नेता मौजूद रहे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:1.80 लाख कैश, 2.32 करोड़ की प्रॉपर्टी; हर साल कितना कमाती हैं मैथिली ठाकुर?

इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी ओर, इस घटना को लेकर एमएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भूषण राय ने कहा कि यह घटना मिथिला की संस्कृति एवं अस्मिता पर सुनियोजित हमला है। एमएसयू इसका कड़ा विरोध करता है।

बीजेपी विधायक ने दी सफाई, माफी भी मांगी

वहीं, यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाग को केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग सम्मान से देखते हैं। ऐसे में इसका अपमान करने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। इस पाग को विद्यापति ने भी अपने सिर पर धारण किया था। पीएम मोदी ने भी इसे सबसे ऊपर रखा है। ऐसे में मेरी क्या औकात है कि मैं इसका अपमान करूं।

उन्होंने कहा, "मेरा बस इतना ही कहना था कि घर की बेटी भी इस पाग जितना ही सम्मानित होती है। इसके बावजूद मेरी किसी बात से अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूं।"

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Maithili Thakur BJP Mithila अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।