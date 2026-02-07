Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMithila Kosi New rail line approval soon 95 km track will be built cost Rs 2376 cr
मिथिला-कोसी में नई रेल लाइन को मंजूरी जल्द, 2376 करोड़ में बिछेगा 95 किमी ट्रैक

मिथिला-कोसी में नई रेल लाइन को मंजूरी जल्द, 2376 करोड़ में बिछेगा 95 किमी ट्रैक

संक्षेप:

बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में नई रेल लाइन को जल्द ही मंजूरी मिलेगी। लगभग 2376 करोड़ रुपये की लागत से 95 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। 

Feb 07, 2026 09:44 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, दरभंगा
share Share
Follow Us on

बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में नई रेल लाइन बनने वाली है। दरभंगा के लहेरियासराय से सहरसा तक प्रस्तावित नई रेल लाइन की मंजूरी जल्द मिलने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव नीति आयोग को भेजा है। आयोग से जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने यह जानकारी दी है। जल्द ही यह नई रेल लाइन अस्तित्व में आ जाएगी। इससे बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा ही, बल्कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत तक की पहुंच और आसान होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सांसद एवं रेलवे स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य गोपालजी ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 2376 करोड़ रुपये होगी। लहेरियासराय से सहरसा तक 95 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा। इस लाइन पर 10 क्रॉसिंग स्टेशन और दो हॉल्ट बनाए जाएंगे। इस रूट पर कोसी नदी पर एक ऊंचा पुल भी बनाया जाएगा। 14 बड़े पुल, 41 छोटे पुल और 72 अंडरपास बनेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में 400 KM लंबी रेल लाइन का रास्ता साफ, 17 हजार करोड़ में पूरा होगा काम

उन्होंने कहा कि इस लाइन के बन जाने से समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी होकर जाने वाले मार्ग में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। सांसद ने दावा किया कि यह नई रेल लाइन दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, बेनीपुर, अलीनगर, गौड़ाबौराम एवं कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगी।

नई रेल लाइन का संभावित रूट-

लहेरियासराय, देकुली, उघरा, खैरा, बिठौली, शंकररोहार, हावीडीह, सजनपुर, कन्हौली, जगदीशपुर, घनश्यामपुर, किरतपुर, जमालपुर, महिषी, बनगांव, सहरसा जंक्शन।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Bihar Railway Darbhanga अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।