मिथिला-कोसी में नई रेल लाइन को मंजूरी जल्द, 2376 करोड़ में बिछेगा 95 किमी ट्रैक
बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में नई रेल लाइन को जल्द ही मंजूरी मिलेगी। लगभग 2376 करोड़ रुपये की लागत से 95 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा।
बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में नई रेल लाइन बनने वाली है। दरभंगा के लहेरियासराय से सहरसा तक प्रस्तावित नई रेल लाइन की मंजूरी जल्द मिलने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव नीति आयोग को भेजा है। आयोग से जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने यह जानकारी दी है। जल्द ही यह नई रेल लाइन अस्तित्व में आ जाएगी। इससे बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा ही, बल्कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत तक की पहुंच और आसान होगी।
सांसद एवं रेलवे स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य गोपालजी ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 2376 करोड़ रुपये होगी। लहेरियासराय से सहरसा तक 95 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा। इस लाइन पर 10 क्रॉसिंग स्टेशन और दो हॉल्ट बनाए जाएंगे। इस रूट पर कोसी नदी पर एक ऊंचा पुल भी बनाया जाएगा। 14 बड़े पुल, 41 छोटे पुल और 72 अंडरपास बनेंगे।
उन्होंने कहा कि इस लाइन के बन जाने से समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी होकर जाने वाले मार्ग में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। सांसद ने दावा किया कि यह नई रेल लाइन दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, बेनीपुर, अलीनगर, गौड़ाबौराम एवं कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगी।
नई रेल लाइन का संभावित रूट-
लहेरियासराय, देकुली, उघरा, खैरा, बिठौली, शंकररोहार, हावीडीह, सजनपुर, कन्हौली, जगदीशपुर, घनश्यामपुर, किरतपुर, जमालपुर, महिषी, बनगांव, सहरसा जंक्शन।
