बिहार में लापता महिला कृषि अधिकारी बख्तियारपुर में ही मिलीं, पुलिस करेगी पूछताछ

बिहार में लापता महिला कृषि अधिकारी बख्तियारपुर में ही मिलीं, पुलिस करेगी पूछताछ

संक्षेप:

आपको बता दें कि अथमलगोला के कृषि विभाग में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (बीटीएम) के पद पर कार्यरत महिला अर्यमा दीप्ति शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी। वह कंकड़बाग के विजय नगर की रहने वाली है।

Dec 28, 2025 11:47 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
बिहार में लापता कृषि अधिकारी अर्यमा दीप्ति बख्तियारपुर से मिली हैं। लापता होने के दौरान अर्यमा दीप्ति कहां थीं? अभी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब अर्यमा दीप्ति से जल्द ही पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि अथमलगोला के कृषि विभाग में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (बीटीएम) के पद पर कार्यरत महिला अर्यमा दीप्ति शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी। वह कंकड़बाग के विजय नगर की रहने वाली है। 23 दिनों पहले उसकी शादी पटना के चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभम कुमार से हुई है।

इस मामले में शनिवार को पति शुभम कुमार ने बख्तियारपुर थाने में गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि अथमलगोला कार्यालय से शुक्रवार दोपहर बाद वह ऑटो से बख्तियारपुर के लिए निकली, लेकिन वह अपने आवास पर नहीं पहुंची थीं। उन्होंने बख्तियारपुर जंक्शन के समीप कमरा ले रखा है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब चार बजे जब वह ऑटो से बख्तियारपुर के लिए निकली थीं।

ये भी पढ़ें:बिहार में शादी के 23 दिन बाद कृषि विभाग की महिला अधिकारी लापता, मची सनसनी

उसी समय फोन पर भाई से महिला अधिकारी से बात हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके मोबाइल की बैट्री खत्म हो रही है, इसलिए घर पहुंचकर बात करते हैं। इसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया था। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचीं तो परिजनों ने काफी तलाश की। लेकिन कोई अता-पता नहीं चला था। अब बख्तियारपुर में ही अर्यमा दीप्ति मिली हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
