रेलवे ट्रैक पर बैग और स्कूल ड्रेस, पटना में 10वीं की छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता; परिजनों का हंगामा

पटना में एक स्कूली छात्रा लापता हो गई है। पुलिसकर्मियों द्वारा आनाकानी करने से परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने खगौल थाने में हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने बाद में पांच घंटे बिहटा- खगौल रोड को जाम कर दिया और टायर जला विरोध किया।

पटना से सटे खगौल से एक स्कूली छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। खगौल के रेलवे कॉलोनी स्थित स्कूल गई 10वीं की छात्रा रहस्मय परिस्थिति में लापता हो गई। छात्रा को सुबह 7.30 बजे उसके चाचा स्कूल छोड़ने गए थे। डेढ़ बजे जब स्कूल से नही लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान घर से स्कूल से करीब 700 मीटर दूर खगौल के पास रेलवे ट्रैक पर छात्रा का स्कूली ड्रेस और बैग पड़ा मिला है। घटना के बाद परिजनों ने छात्रा के अपहरण की आशंका जताते हुए बिहटा-खगौल रोड को पांच घंटे तक जाम कर आगजनी की।

इधर छात्रा की खोजबीन जीआरपी, आरपीएफ और पटना पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। डॉग स्क्वायड टीम भी लगी हुई है। पुलिस स्कूल के प्रिसिंपल और छात्रा की सहेलियों से पूछताछ कर रही है। 14 वर्षीय छात्रा परिवार के साथ खगौल स्थित रेलवे कॉलोनी में रहती है। उसके पिता रेलवे के इंजीनियरिंग शाखा में कार्यरत हैं। छात्रा खगौल के एक सरकारी प्रतिष्ठित स्कूल में 10 वीं कक्षा में पढ़ती है। सोमवार की सुबह चाचा छात्रा को स्कूल छोड़ने गए थे।

डेढ़ बजे स्कूल की छुट्टी के काफी देर बाद जब छात्रा घर नहीं लौटी तो परिवार वाले चिंतित हो गए। खोजबीन शुरू हुई तो खगौल रेलवे ट्रैक के पास उसका स्कूल का ड्रेस और बैग पड़ा मिला। रहस्यमयी ढंग से छात्रा के लापता होने से हड़कंप मच गया है। परिजनों को छात्रा के साथ अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई। परिवार वाले इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर जीआरपी और खगौल थाने गए। लेकिन पुलिस टालमटाेल करती रही।

पुलिसकर्मियों द्वारा आनाकानी करने से परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने खगौल थाने में हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने बाद में पांच घंटे बिहटा- खगौल रोड को जाम कर दिया और टायर जला विरोध किया। इसके बाद खगौल, दानापुर व फुलवारी थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि स्कूल के बाद छात्रा सहेली के साथ निकली थी। सहेली का घर रेलवे ट्रैक से पहले है। सहेली के घर जाने के बाद छात्रा अकेली अपने घर के लिए रवाना हुई थी। लेकिन वह घर नहीं पहुंची। इसके बाद वह कहां गई इसका पता नहीं चल पाया है। जहां छात्रा का स्कूली ड्रेस और बैग मिला है, वहां झाझा- मेमो ट्रेन लगी हुई थी। उधर सिटी एसपी के निर्देश पर खगौल थाने में शिकायत दर्ज की गई। परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताई।

सीसीटीवी में सहेली से साथ जाते दिखी पुलिस ने स्कूल और छात्रा के घर जाने वाले रास्ते और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की छात्रा सोमवार को दिन में डेढ बजे के करीब सहेली के साथ स्कूल से जाती दिखी है। इसके आगे का फुटेज पुलिस को नहीं है। पुलिस सहेली से पूछताछ की। लेकिन छात्रा कहां गई इसकी जानकारी नहीं है। लिहाजा पुलिस सीसीटीवी व आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।