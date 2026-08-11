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रेलवे ट्रैक पर बैग और स्कूल ड्रेस, पटना में 10वीं की छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता; परिजनों का हंगामा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम
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पटना में एक स्कूली छात्रा लापता हो गई है। पुलिसकर्मियों द्वारा आनाकानी करने से परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने खगौल थाने में हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने बाद में पांच घंटे बिहटा- खगौल रोड को जाम कर दिया और टायर जला विरोध किया।

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खगौल से स्कूली छात्रा लापता हो गई है।

पटना से सटे खगौल से एक स्कूली छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। खगौल के रेलवे कॉलोनी स्थित स्कूल गई 10वीं की छात्रा रहस्मय परिस्थिति में लापता हो गई। छात्रा को सुबह 7.30 बजे उसके चाचा स्कूल छोड़ने गए थे। डेढ़ बजे जब स्कूल से नही लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान घर से स्कूल से करीब 700 मीटर दूर खगौल के पास रेलवे ट्रैक पर छात्रा का स्कूली ड्रेस और बैग पड़ा मिला है। घटना के बाद परिजनों ने छात्रा के अपहरण की आशंका जताते हुए बिहटा-खगौल रोड को पांच घंटे तक जाम कर आगजनी की।

इधर छात्रा की खोजबीन जीआरपी, आरपीएफ और पटना पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। डॉग स्क्वायड टीम भी लगी हुई है। पुलिस स्कूल के प्रिसिंपल और छात्रा की सहेलियों से पूछताछ कर रही है। 14 वर्षीय छात्रा परिवार के साथ खगौल स्थित रेलवे कॉलोनी में रहती है। उसके पिता रेलवे के इंजीनियरिंग शाखा में कार्यरत हैं। छात्रा खगौल के एक सरकारी प्रतिष्ठित स्कूल में 10 वीं कक्षा में पढ़ती है। सोमवार की सुबह चाचा छात्रा को स्कूल छोड़ने गए थे।

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डेढ़ बजे स्कूल की छुट्टी के काफी देर बाद जब छात्रा घर नहीं लौटी तो परिवार वाले चिंतित हो गए। खोजबीन शुरू हुई तो खगौल रेलवे ट्रैक के पास उसका स्कूल का ड्रेस और बैग पड़ा मिला। रहस्यमयी ढंग से छात्रा के लापता होने से हड़कंप मच गया है। परिजनों को छात्रा के साथ अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई। परिवार वाले इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर जीआरपी और खगौल थाने गए। लेकिन पुलिस टालमटाेल करती रही।

पुलिसकर्मियों द्वारा आनाकानी करने से परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने खगौल थाने में हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने बाद में पांच घंटे बिहटा- खगौल रोड को जाम कर दिया और टायर जला विरोध किया। इसके बाद खगौल, दानापुर व फुलवारी थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि स्कूल के बाद छात्रा सहेली के साथ निकली थी। सहेली का घर रेलवे ट्रैक से पहले है। सहेली के घर जाने के बाद छात्रा अकेली अपने घर के लिए रवाना हुई थी। लेकिन वह घर नहीं पहुंची। इसके बाद वह कहां गई इसका पता नहीं चल पाया है। जहां छात्रा का स्कूली ड्रेस और बैग मिला है, वहां झाझा- मेमो ट्रेन लगी हुई थी। उधर सिटी एसपी के निर्देश पर खगौल थाने में शिकायत दर्ज की गई। परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताई।

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सीसीटीवी में सहेली से साथ जाते दिखी

पुलिस ने स्कूल और छात्रा के घर जाने वाले रास्ते और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की छात्रा सोमवार को दिन में डेढ बजे के करीब सहेली के साथ स्कूल से जाती दिखी है। इसके आगे का फुटेज पुलिस को नहीं है। पुलिस सहेली से पूछताछ की। लेकिन छात्रा कहां गई इसकी जानकारी नहीं है। लिहाजा पुलिस सीसीटीवी व आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

सिटी एसपी (पश्चिमी) पटना, साकेत कुमार ने कहा कि छात्रा के गायब होने की शिकायत परिजनों की ओर से दी गई है। इस मामले में खगौल थाने में शिकायत दर्ज कर लिया गया है। उसकी खोजबीन की जा रही है। तकनीकी अनुसंधान चल रहा है। आसपास के सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। डॉग स्क्वायड की टीम भी अपने स्तर से जांच में जुटी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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