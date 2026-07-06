कुत्तों की लड़ाई में मर्डर मिस्ट्री से हटा पर्दा, लापता महिला की बालू में दफन लाश बरामदगी से सनसनी

प्रमिला देवी पिछले कई दिनों से लापता थीं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही अकबरपुर थाना में दर्ज कराई जा चुकी थी। सोमवार को उनकी लाश बालू में दफन की हुई मिली।

Bihar Crime News: बिहार के नवादा जिले में बालू दफन महिला की लाश मिलने से सनसनी मच गई। मृतका की पहचान प्रमीला देवी के रूप में की गई है। महिला कई दिनों से लापता थी। जिले की धनारजय नदी की बालू के नीचे उनकी लाश दबी हुई मिली। पुलिस अब हत्या के एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। घटना अकबरपुर थाना इलाके के धोबघटी गांव की है। महिला इसी गांव की रहने वाली थी। इस हत्याकांड का राज किसी मानव ने नहीं बल्कि मानव जाती के सबसे विश्वसनीय जानवर कुत्तों ने उजागर किया। कुत्ते बालू में दफन शव को निकालने की फिराक में थे तभी आस पास के लोगों ने देख लिया।

प्रमिला देवी पिछले कई दिनों से लापता थीं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही अकबरपुर थाना में दर्ज कराई जा चुकी थी। लेकिन, उनकी तलाश करने में किसी पुलिस पदाधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। अब जबकि बालू से पुलिस को लाश निकालना पड़ा तो मामले को मैनेज करने में जुट गए हैं। सिरदला और अकबरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बालू हटवाया और शव को बाहर निकला गया। फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की तथा नमूनों का संग्रह किया। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया।

प्रमीला देवी के मायके वालों से मिली जानकारी के अनुसार 2 जुलाई को घर में पति-पत्नी के विवाद की सूचना मिलने पर बेटी के घर पहुंचे। देखा कि घर में ताला लगा था। स्थिति संदेहास्पद थी क्योंकि बंद घर में अंदर पंखा चल रहा था। तुरंत पुलिस को बुलाकर घर खुलवाया गया। पता चला कि प्रमीला देवी और उनका पति शंकर कुमार गायब थे। 4 जुलाई को परिजनों ने प्रमीला की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। शव मिलने पर परिजनों ने साड़ी और हाथ पर बने गोदने से उसकी पहचान की गई।

दरअसल, सोमवार सुबह कुछ ग्रामीण खेती बारी के काम से नदी किनारे पहुंचे तो देखा कि कई कुत्ते जमा हैं और एक जगह बालू को नोच रहे हैं। कुत्ते आपस में लड़ भी रहे थे। शक हुआ तो सभी पास गए। कुछबालू हटाने पर एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। शव से तेज दुर्गंध आ रही थी. यह नजारा देखते ही लोगों के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बालू में लाश मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। प्रमीला देवी के परिजन भी पहुंच गए।