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कुत्तों की लड़ाई में मर्डर मिस्ट्री से हटा पर्दा, लापता महिला की बालू में दफन लाश बरामदगी से सनसनी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नवादा
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प्रमिला देवी पिछले कई दिनों से लापता थीं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही अकबरपुर थाना में दर्ज कराई जा चुकी थी। सोमवार को उनकी लाश बालू में दफन की हुई मिली।

कुत्तों की लड़ाई में मर्डर मिस्ट्री से हटा पर्दा, लापता महिला की बालू में दफन लाश बरामदगी से सनसनी

Bihar Crime News: बिहार के नवादा जिले में बालू दफन महिला की लाश मिलने से सनसनी मच गई। मृतका की पहचान प्रमीला देवी के रूप में की गई है। महिला कई दिनों से लापता थी। जिले की धनारजय नदी की बालू के नीचे उनकी लाश दबी हुई मिली। पुलिस अब हत्या के एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। घटना अकबरपुर थाना इलाके के धोबघटी गांव की है। महिला इसी गांव की रहने वाली थी। इस हत्याकांड का राज किसी मानव ने नहीं बल्कि मानव जाती के सबसे विश्वसनीय जानवर कुत्तों ने उजागर किया। कुत्ते बालू में दफन शव को निकालने की फिराक में थे तभी आस पास के लोगों ने देख लिया।

प्रमिला देवी पिछले कई दिनों से लापता थीं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही अकबरपुर थाना में दर्ज कराई जा चुकी थी। लेकिन, उनकी तलाश करने में किसी पुलिस पदाधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। अब जबकि बालू से पुलिस को लाश निकालना पड़ा तो मामले को मैनेज करने में जुट गए हैं। सिरदला और अकबरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बालू हटवाया और शव को बाहर निकला गया। फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की तथा नमूनों का संग्रह किया। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया।

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प्रमीला देवी के मायके वालों से मिली जानकारी के अनुसार 2 जुलाई को घर में पति-पत्नी के विवाद की सूचना मिलने पर बेटी के घर पहुंचे। देखा कि घर में ताला लगा था। स्थिति संदेहास्पद थी क्योंकि बंद घर में अंदर पंखा चल रहा था। तुरंत पुलिस को बुलाकर घर खुलवाया गया। पता चला कि प्रमीला देवी और उनका पति शंकर कुमार गायब थे। 4 जुलाई को परिजनों ने प्रमीला की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। शव मिलने पर परिजनों ने साड़ी और हाथ पर बने गोदने से उसकी पहचान की गई।

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दरअसल, सोमवार सुबह कुछ ग्रामीण खेती बारी के काम से नदी किनारे पहुंचे तो देखा कि कई कुत्ते जमा हैं और एक जगह बालू को नोच रहे हैं। कुत्ते आपस में लड़ भी रहे थे। शक हुआ तो सभी पास गए। कुछबालू हटाने पर एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। शव से तेज दुर्गंध आ रही थी. यह नजारा देखते ही लोगों के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बालू में लाश मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। प्रमीला देवी के परिजन भी पहुंच गए।

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परिजनों की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। प्रमीला देवी का पति शंकर कुमार और उसके सभी भाई घर छोड़कर फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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