घर से गायब हुई, खून से लथपथ मिली; गया में 6 साल की बच्ची से रेप, ग्रामीणों का हंगामा

गया जिले के बांकेबाजार इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। जब रविवार की शाम घर से अचानक बच्ची गायब हो गई थी, पहाड़ी की तरफ बच्ची का शव खून से लथपथ हालत में मिला। जिसके बाद बच्ची को बांकेबाजार सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिर बाद में मगध मेडिकल गया रेफर कर दिया गया। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा किया।