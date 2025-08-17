Missing from home found soaked in blood 6 year old girl raped in Gaya villagers create ruckus घर से गायब हुई, खून से लथपथ मिली; गया में 6 साल की बच्ची से रेप, ग्रामीणों का हंगामा, Bihar Hindi News - Hindustan
घर से गायब हुई, खून से लथपथ मिली; गया में 6 साल की बच्ची से रेप, ग्रामीणों का हंगामा

गया जिले के बांकेबाजार में 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। रविवार शाम से बच्ची घर से गायब थी, फिर खून से लथपथ हालत में मिली। आनन-फानन में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

Sun, 17 Aug 2025 10:45 PM
गया जिले के बांकेबाजार इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। जब रविवार की शाम घर से अचानक बच्ची गायब हो गई थी, पहाड़ी की तरफ बच्ची का शव खून से लथपथ हालत में मिला। जिसके बाद बच्ची को बांकेबाजार सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिर बाद में मगध मेडिकल गया रेफर कर दिया गया। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा किया।

आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंच गए। इस दौरान पुलिसवालों ने ग्रामीणों को समझाने-बुझाने की कोशिश की। बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद से ग्रामीणों में गु्स्सा है। आरोपी गांव का ही बताजा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। रेप आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है।

