विधायकों से खरीद फरोख्त मामले में मिश्रीलाल यादव से 4 घंटे पूछताछ, EOU के सवालों में उलझे

फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में सोमवार को भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव तीसरे नोटिस पर आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भाजपा विधायक से करीब चार घंटे तक पूछताछ हुई। विधायक ने विश्वासमत प्रकरण के समय पूजा करने के लिए रजरप्पा जाने की बात कही। लेकिन जब ईओयू ने मोबाइल के टावर लोकेशन की जानकारी सामने रखी तो विधायक हतप्रभ रह गये। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह बीमार पड़ गये थे, इसलिए इलाज करवाने रांची गए थे।

इस मामले में अभी तक पूर्व विधायक और आरजेडी नेता बीमा भारती, डा. संजीव और इंजीनियर सुनील समेत कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। ईओयू ने इस मामले में विधायकों के बाडीगार्ड और सहयोगियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। मंगलवार से इन सभी से पूछताछ शुरू होगी। इससे पहले ईओयू मुख्यालय में प्राथमिकी के मुख्य आरोपित वैशाली के ई. सुनील से दूसरी बार करीब चार घंटे तक पूछताछ हुई।

उनके साथ ही मनेर के मोनू कुमार ने भी ईओयू कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। मोनू के नाम पर रांची में होटल बुक कराये जाने का आरोप है, जिनमें प्रभावित विधायक को ठहराया गया था। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज इस मामले में ई. सुनील को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। ईओयू इस मामले में उनसे पहले ही एक राउंड की पूछताछ कर चुकी है।