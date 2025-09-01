Mishrilal Yadav questioned for 4 hours in the MLAs horse trading case got entangled in EOU questions विधायकों से खरीद फरोख्त मामले में मिश्रीलाल यादव से 4 घंटे पूछताछ, EOU के सवालों में उलझे, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMishrilal Yadav questioned for 4 hours in the MLAs horse trading case got entangled in EOU questions

विधायकों से खरीद फरोख्त मामले में मिश्रीलाल यादव से 4 घंटे पूछताछ, EOU के सवालों में उलझे

विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में भाजपा विधायक से करीब 4 घंटेपूछताछ हुई। विधायक ने विश्वासमत प्रकरण के समय पूजा करने के लिए रजरप्पा जाने की बात कही। लेकिन ईओयू ने मोबाइल के टावर लोकेशन की जानकारी सामने रखी तो विधायक उलझ गये। उन्होंने कहा कि वह बीमार पड़ गये थे, इसलिए इलाज करवाने रांची गए थे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 1 Sep 2025 11:12 PM
share Share
Follow Us on
विधायकों से खरीद फरोख्त मामले में मिश्रीलाल यादव से 4 घंटे पूछताछ, EOU के सवालों में उलझे

फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में सोमवार को भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव तीसरे नोटिस पर आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भाजपा विधायक से करीब चार घंटे तक पूछताछ हुई। विधायक ने विश्वासमत प्रकरण के समय पूजा करने के लिए रजरप्पा जाने की बात कही। लेकिन जब ईओयू ने मोबाइल के टावर लोकेशन की जानकारी सामने रखी तो विधायक हतप्रभ रह गये। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह बीमार पड़ गये थे, इसलिए इलाज करवाने रांची गए थे।

इस मामले में अभी तक पूर्व विधायक और आरजेडी नेता बीमा भारती, डा. संजीव और इंजीनियर सुनील समेत कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। ईओयू ने इस मामले में विधायकों के बाडीगार्ड और सहयोगियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। मंगलवार से इन सभी से पूछताछ शुरू होगी। इससे पहले ईओयू मुख्यालय में प्राथमिकी के मुख्य आरोपित वैशाली के ई. सुनील से दूसरी बार करीब चार घंटे तक पूछताछ हुई।

ये भी पढ़ें:बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त: EOU ने सुनील और मोनू से पूछे सवाल
ये भी पढ़ें:अविश्वास प्रस्ताव के दिन कहां थीं? सवाल से बीमा भारती परेशान;JDU विधायक को नोटिस
ये भी पढ़ें:बीमा भारती और सौतन में फिर झगड़ा, RJD नेता पर मारपीट का आरोप; थाने में आवेदन

उनके साथ ही मनेर के मोनू कुमार ने भी ईओयू कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। मोनू के नाम पर रांची में होटल बुक कराये जाने का आरोप है, जिनमें प्रभावित विधायक को ठहराया गया था। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज इस मामले में ई. सुनील को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। ईओयू इस मामले में उनसे पहले ही एक राउंड की पूछताछ कर चुकी है।

आपको बता दें इस मामले में जदयू विधायक सुधांशु कुमार की शिकायत पर 11 फरवरी 2024 को कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। संवेदनशीलता को देखते हुए बाद में मामले को ईओयू को ट्रांसफर कर दिया गया था। दर्ज एफआईआर में जदयू विधायक ने आरोप लगाया था कि कई एनडीए विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट दिलाने के लिए मंत्री पद और 10-10 करोड़ रुपये का प्रलोभन दिया गया था।