लड़की को बाल पकड़ घसीटा, जमीन पर पटका; बिहार में प्रेमी जोडे से खूब हैवानियत

प्रेमी जोड़ा पतनेश्वर मंदिर के समीप स्थित चर्चित पुरानी इमारत 52 कोठली 53 दरवाजा घूमने आया था। घूमते-घूमते दोनों जंगल की ओर निकल गए। जहां पहले से मौजूद कुछ ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद जो हुआ वह भीड़ की मानसिकता की खतरनाक तस्वीर पेश करता है।

बिहार में प्रेमी जोड़े से हैवानियत हुई है। जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के पतनेश्वर पहाड़ स्थित कटौना जंगल के पास शनिवार को मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है।यहां कुछ लोगों द्वारा एक प्रेमी जोड़े के साथ सारी सीमाएं लांघ अभद्रता करने की बात सामने आई है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन भी सजग हो गई है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम नहीं करता है। प्रेमी जोड़ा पतनेश्वर मंदिर के समीप स्थित चर्चित पुरानी इमारत 52 कोठली 53 दरवाजा घूमने आया था।

घूमते-घूमते दोनों जंगल की ओर निकल गए। जहां पहले से मौजूद कुछ ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद जो हुआ वह भीड़ की मानसिकता की खतरनाक तस्वीर पेश करता है। वहां ग्रामीणों ने दोनों को घेर लिया। इस दौरान प्रेमी युवक मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया जबकि युवती भीड़ के बीच फंस गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स लड़की के बाल पकड़ कर उसे घसीटता है और फिर जमीन पर पटक देता है।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग युवती के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मलयपुर थानाध्यक्ष शेखर सौरव गांगुली ने कहा कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है।13 सेकेंड के इस खौफनाक वीडियो ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बहरहाल मलयुपर थाने की पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।