24 घंटे में अपराधियों को जवाब मिलेगा, सम्राट चौधरी बोले- कारोबारियों की सुरक्षा अहम
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
व्यवसायियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुशासन से ही बिहार समृद्ध बनेगा। इसे हर हाल में बरकरार रखना है। मुख्यमंत्री रविवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री के व्यावसायिक समागम को संबोधित कर रहे थे।
बिहार में पुलिस पिछले कुछ दिनों से अपराधियों पर ताबड़तोड़ ऐक्शन ले रही है। बिहार के अलग-अलग जिलों में अपराधियों का लगातार हाफ एनकाउंटर किया जा रह है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को चेताया है। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई भी आपराधिक घटना का 24 घन्टे में जवाब मिलेगा। व्यवसायियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुशासन से ही बिहार समृद्ध बनेगा। इसे हर हाल में बरकरार रखना है। मुख्यमंत्री रविवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री के व्यावसायिक समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की औद्योगिक नीति में और भी संशोधन किया जाएगा, इसके लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स सुझाव दे।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंNishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।