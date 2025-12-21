बिहार में एआई से रेल टिकटों में कैसे हो रहा छेड़छाड़ का खेल, यात्रियों को लग रहा चूना

संक्षेप: आरपीएफ के बड़े अधिकारी का कहना है कि पूरे मामले में कई स्तर पर खेल है। इसमें कुछ विभागीय कर्मचारी की भी मिलीभगत है। दरभंगा मामले में विलंब से जांच और पकड़े गए युवक को पोस्ट से छोड़ देना इसका संकेत दे रहा है।

टिकट माफिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का गलत इस्तेमाल कर रेलवे के साथ सामान्य यात्रियों को चूना लगा रहे हैं। सामान्य श्रेणी के रेल टिकटों में एआई से छेड़छाड़ किया जा रहा है।शातिर रेल काउंटर से जेनरल टिकट खरीद एआई के माध्यम से उसे लंबी दूरी का टिकट बना देते हैं, फिर छोटे-छोटे स्टेशनों पर ट्रेन पकड़ने आए भोले भाले यात्रियों को थमा देते हैं। इसका खुलासा आरपीएफ की जांच में हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीते माह दरभंगा जंक्शन के यूटीएस काउंटर पर वापसी के लिए आए सामान्य श्रेणी के टेम्पर्ड टिकट की जांच से इसका खुलासा हुआ था। मामले में आरपीएफ ने तुर्की स्टेशन से खरीदे गए टिकट को एआई से ही बेंगलुरू का बनाए जाने की आशंका जताई है। साथ ही इसकी रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी है। आरपीएफ की तकनीकी टीम ने भी पूरे मामले की गोपनीय तरीके से जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ को इसमें बड़े गिरोह का हाथ होने की आशंका है। इसका नेटवर्क दूसरे राज्यों से जुड़ सकता है।

विभागीय कर्मियों की मिलीभगत की आशंका

आरपीएफ के बड़े अधिकारी का कहना है कि पूरे मामले में कई स्तर पर खेल है। इसमें कुछ विभागीय कर्मचारी की भी मिलीभगत है। दरभंगा मामले में विलंब से जांच और पकड़े गए युवक को पोस्ट से छोड़ देना इसका संकेत दे रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि मामले में रेल पुलिस को गोपनीय तरीक से कर्मचारियों की गतिविधियों की जांच करनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है।

दरभंगा में 19 नवंबर को मिला था टेम्पर्ड टिकट दरभंगा जंक्शन स्थित यूटीएस काउंटर पर बीते 19 नवंबर को एक युवक टिकट वापस करने गया था। जांच में टिकट टेम्पर्ड मिला। इसके बाद युवक को पकड़ा गया। आरपीएफ उसे अपने साथ ले गई, लेकिन फिर उसे डायरी में इंट्री कर छोड़ दिया। उसके खिलाफ रेलवे के वाणिज्य विभाग ने भी उस वक्त संज्ञान नहीं लिया। पुन: 23 नवंबर को मामले में दरभंगा के वाणिज्य अधीक्षक मिथिलेश कुमार गिरी ने दरभंगा रेल थाने में एफआइआर कराई, जिसमें 19 नवंबर को छोड़े गए युवक को आरोपित किया। हालांकि, अब वह युवक फरार है।