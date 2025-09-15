युवक को घर से उठा ले गए और पीट-पीट कर मार डाला, बिहार में मर्डर से सनसनी

मामले में मृतक की पत्नी अनिता देवी ने पलासी निवासी दो युवकों दीपक कुमार व पप्पू यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अनिता ने बताया कि पप्पू ठाकुर पर पलासी ढाबा से बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए दोनों युवक उसे घर से उठा ले गए।

बिहार में भीड़ ने एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला है। अररिया में इस सनसनीखेज हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। जिले में नरपतगंज के फुलकाहा बाजार में बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पिटाई की वजह से गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय पप्पू ठाकुर की एक निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना शनिवार देर शाम की है।

मृतक पप्पू पोसदाहा पंचायत के वार्ड 10 निवासी स्व महंती ठाकुर का बेटा था। मामले में मृतक की पत्नी अनिता देवी ने पलासी निवासी दो युवकों दीपक कुमार व पप्पू यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अनिता ने बताया कि पप्पू ठाकुर पर पलासी ढाबा से बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए दोनों युवक उसे घर से उठा ले गए।