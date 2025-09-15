miscreants took out a man from home and killed him in bihar araria युवक को घर से उठा ले गए और पीट-पीट कर मार डाला, बिहार में मर्डर से सनसनी, Bihar Hindi News - Hindustan
miscreants took out a man from home and killed him in bihar araria

युवक को घर से उठा ले गए और पीट-पीट कर मार डाला, बिहार में मर्डर से सनसनी

मामले में मृतक की पत्नी अनिता देवी ने पलासी निवासी दो युवकों दीपक कुमार व पप्पू यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अनिता ने बताया कि पप्पू ठाकुर पर पलासी ढाबा से बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए दोनों युवक उसे घर से उठा ले गए।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, नरपतगंज, अररियाMon, 15 Sep 2025 10:59 AM
बिहार में भीड़ ने एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला है। अररिया में इस सनसनीखेज हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। जिले में नरपतगंज के फुलकाहा बाजार में बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पिटाई की वजह से गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय पप्पू ठाकुर की एक निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना शनिवार देर शाम की है।

मृतक पप्पू पोसदाहा पंचायत के वार्ड 10 निवासी स्व महंती ठाकुर का बेटा था। मामले में मृतक की पत्नी अनिता देवी ने पलासी निवासी दो युवकों दीपक कुमार व पप्पू यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अनिता ने बताया कि पप्पू ठाकुर पर पलासी ढाबा से बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए दोनों युवक उसे घर से उठा ले गए।

इसके बाद उसकी पिटाई कर सड़क किनारे फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने उसे फुलकाहा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर रविवार सुबह फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार पहुंचे और जांच की। एसडीपीओ ने कहा कि जांच की जा रही है। दो युवकों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है।

