बिहार में गैंगरेप की शिकार लड़की को बदमाशों ने छत से फेंका, बंधक बना प्राइवेट पार्ट में डाला था कारतूस

पीड़िता ने बताया कि गांव के ही दो बदमाशों ने मोबाइल पर कॉल कर बुलाया। दरवाजा खोलने पर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद जबरन उठाकर छत पर ले गए और बाल पकड़ कर मारपीट कर छत से नीचे फेंक दिया।

सिमरिया धाम (बेगूसराय), एक संवाददाता। बिहार में गैंगरेप पीड़िता से हैवानियत की गई है। बेगूसराय जिले में चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में जिस महिला से चार माह पहले बंधक बनाकर सामूहिक दरिंदगी कर उसके प्राइवेट पार्ट में कारतूस व लकड़ी के टुकड़े डाल दिए गए थे, उसे सोमवार रात करीब 12 बजे दो बदमाशों ने जबरन छत पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। पीड़ित महिला का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है।

पीड़िता ने बताया कि गांव के ही दो बदमाशों ने मोबाइल पर कॉल कर बुलाया। दरवाजा खोलने पर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद जबरन उठाकर छत पर ले गए और बाल पकड़ कर मारपीट कर छत से नीचे फेंक दिया। ट्रंक यानी बड़े बक्से पर गिरने से मुझे कमर में काफी चोट आई है। पीड़िता ने बताया कि उक्त दोनों बदमाशों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे शक है कि चार माह पूर्व मेरे साथ हुई सामूहिक दरिंदगी की घटना के मामले में जो आरोपित जेल में हैं, उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिलवाया है।

चकिया थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि घटना के बाद आरोपित बदमाश घोंघल निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदित हो कि चार माह पूर्व महिला से हुई सामूहिक दरिंदगी के बाद गांव के ही रामू महतो व नीतीश महतो को चकिया थाने की पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है जबकि एक अन्य आरोपित सूरज महतो फरार चल रहा है। पुलिस सूरज के घर की कुर्की-जब्ती करने के साथ-साथ उसपर इनाम की भी घोषणा कर चुकी है।