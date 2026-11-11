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बिहार में गैंगरेप की शिकार लड़की को बदमाशों ने छत से फेंका, बंधक बना प्राइवेट पार्ट में डाला था कारतूस

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, सिमरिया धाम, बेगूसराय
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पीड़िता ने बताया कि गांव के ही दो बदमाशों ने मोबाइल पर कॉल कर बुलाया। दरवाजा खोलने पर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद जबरन उठाकर छत पर ले गए और बाल पकड़ कर मारपीट कर छत से नीचे फेंक दिया।

Begusarai News
बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता से हैवानियत हुई है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सिमरिया धाम (बेगूसराय), एक संवाददाता। बिहार में गैंगरेप पीड़िता से हैवानियत की गई है। बेगूसराय जिले में चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में जिस महिला से चार माह पहले बंधक बनाकर सामूहिक दरिंदगी कर उसके प्राइवेट पार्ट में कारतूस व लकड़ी के टुकड़े डाल दिए गए थे, उसे सोमवार रात करीब 12 बजे दो बदमाशों ने जबरन छत पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। पीड़ित महिला का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है।

पीड़िता ने बताया कि गांव के ही दो बदमाशों ने मोबाइल पर कॉल कर बुलाया। दरवाजा खोलने पर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद जबरन उठाकर छत पर ले गए और बाल पकड़ कर मारपीट कर छत से नीचे फेंक दिया। ट्रंक यानी बड़े बक्से पर गिरने से मुझे कमर में काफी चोट आई है। पीड़िता ने बताया कि उक्त दोनों बदमाशों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे शक है कि चार माह पूर्व मेरे साथ हुई सामूहिक दरिंदगी की घटना के मामले में जो आरोपित जेल में हैं, उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिलवाया है।

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चकिया थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि घटना के बाद आरोपित बदमाश घोंघल निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदित हो कि चार माह पूर्व महिला से हुई सामूहिक दरिंदगी के बाद गांव के ही रामू महतो व नीतीश महतो को चकिया थाने की पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है जबकि एक अन्य आरोपित सूरज महतो फरार चल रहा है। पुलिस सूरज के घर की कुर्की-जब्ती करने के साथ-साथ उसपर इनाम की भी घोषणा कर चुकी है।

बुआ के घर पहुंचाने का झांसा देकर किया सामूहिक दुष्कर्म

इधर रोहतास जिले के डेहरी में रास्ता भटक गई नाबालिग छात्रा को बुआ के घर पहुंचाने का झांसा देकर ऑटो चालक ने अपने तीन साथियों के साथ उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों के अनुसार छात्रा रोहतास प्रखंड स्थित अपने बुआ के घर गई थी। इसी दौरान वह टहलने निकली और रास्ता भटक गई। वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने उससे पूछताछ की तो उसने रास्ता भूलने की बात बताई। महिलाओं ने एक ऑटो चालक को किराया देकर छात्रा को उसके बुआ के घर पहुंचाने का आग्रह किया। आरोप है कि चालक उसे गंतव्य तक ले जाने के बजाय अपने दो साथियों के साथ बारुण ले गया और वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार सुबह चालक छात्रा को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान परिजनों ने उसे पकड़ लिया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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