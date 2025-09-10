बागीचा में चलो वरना वीडियो वायरल कर देंगे, बिहार में लड़की से गंदी हरकत; दोस्त को पीटा

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्त नवीन तिवारी व अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दर्ज एफआईआर में लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वे अपने घर से थोड़ी दूर घुमने के लिए निकली थी। जब वह अपने घर लौट रही थी तो बागीचा के समीप तीन लड़के नशा कर रहे थे।

बिहार में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत किए जाने का मामला सामने आया है। मोतिहारी जिले में ढाका थाना क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग लड़की को फोटो वायरल करने की धमकी देकर कुछ युवकों ने उसके साथ अश्लील हरकत की। इसके साथ ही उसके दोस्त के साथ भी मारपीट की गई। मामले को लेकर लड़की ने तीन लड़कों के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करायी है।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्त नवीन तिवारी व अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दर्ज एफआईआर में लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वे अपने घर से थोड़ी दूर घुमने के लिए निकली थी। जब वह अपने घर लौट रही थी तो बागीचा के समीप तीन लड़के नशा कर रहे थे। तीनों ने उन दोनों को घेर लिया तथा धमकी देकर कहने लगा कि मेरे साथ बागीचा में चलो नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो तीनों आरोपी उनके साथ अश्लील हरकत करने लगे।