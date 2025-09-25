पटना में झपटमारों ने एएसपी से मोबाइल छिन रेलवे ट्रैक पर धकेला, ICU में चल रहा इलाज

पीड़ित ASP ने आशंका जाहिर की है कि उन्हें जान से मारने की नीयत से घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल रेल पुलिस स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है।

पटना में झपटमार बेखौफ हैं। वे झपटमारी के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामले में फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन पर झपटमारों ने मोबाइल झपटकर बीएमपी-16 के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) प्रेम चंद्र सिंह को रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया।संयोग था कि उस वक्त कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। इससे उनकी जान बच गई। हालांकि रेलवे ट्रैक पर गिरने के कारण वे बुरी तरह जख्मी हो गए।

बेहोशी की हालत में स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया फिलहाल अस्पताल की आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। स्थिति में सुधार होने पर पीड़ित प्रेम चंद्र सिंह ने पटना जीआरपी में एफआईआर दर्ज कराई है। जीआरपी ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मूलरूप से कैमूर के रामगढ़ निवासी प्रेम चंद्र सिंह परिवार के साथ रूपसपुर स्थित एक अपार्टमेंट में रहते हैं।

वह बीएमपी-16 के अपर पुलिस अघीक्षक (एएसपी) के पद पर तैनात हैं। प्रेम चंद्र सिंह रोजाना की तरह 20 सितंबर की रात फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर शाम की सैर कर रहे थे। इसी दौरान रात करीब 9:30 बजे पीछे से दो-तीन बदमाश आए। मोबाइल झपटकर उनको रेलवे लाइन पर धक्का दे दिया। बाद में सभी बदमाश भाग गए।