miscreants slit throat of ba student girl in muzaffarpur while sleeping खिड़की का शीशा तोड़ घर में घुसे और बीए की छात्रा की गला रेत डाला, बिहार में सनसनीखेज मर्डर, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmiscreants slit throat of ba student girl in muzaffarpur while sleeping

खिड़की का शीशा तोड़ घर में घुसे और बीए की छात्रा की गला रेत डाला, बिहार में सनसनीखेज मर्डर

तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, खिड़की में ग्रिल नहीं था। अपराधी खिड़की का शीशा तोड़कर घर में घुसे और तन्नू पर हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, मीनापुर, मुजफ्फरपुरWed, 17 Sep 2025 10:30 AM
share Share
Follow Us on
खिड़की का शीशा तोड़ घर में घुसे और बीए की छात्रा की गला रेत डाला, बिहार में सनसनीखेज मर्डर

बिहार में बीए की छात्रा की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर के बहबल बाजार में सोमवार देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा तन्नू कुमारी (22) की गला रेत कर हत्या कर दी है। वह सोयी हुई थी उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। बेटी को बचाने में मां प्रतिभा देवी भी जख्मी हो गईं। तन्नू पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना के डोलमा गांव की रहनेवाली थी। पढ़ाई के सिलसिले में मां के साथ मीनापुर में किराये के मकान में रह रही थी। कांटी के मुस्तफापुर में ननिहाल है। पिता भरत प्रसाद डोलमा में रहते हैं।

ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, खिड़की में ग्रिल नहीं था। अपराधी खिड़की का शीशा तोड़कर घर में घुसे और तन्नू पर हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:मजदूरों को 5000 रुपये देगी बिहार सरकार, नवरात्र से पहले नीतीश का ऐलान

सूचना पर मीनापुर थानाध्यक्ष रामइकबाल प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य एकत्र किए। छात्रा की मां ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को बताया कि घर में घुसे दो बददमाश दुबले-पतले थे। उनका एक साथी बाहर खड़ा था।

ये भी पढ़ें:बिहार में सभी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर; क्या है मांग