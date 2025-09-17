खिड़की का शीशा तोड़ घर में घुसे और बीए की छात्रा की गला रेत डाला, बिहार में सनसनीखेज मर्डर

तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, खिड़की में ग्रिल नहीं था। अपराधी खिड़की का शीशा तोड़कर घर में घुसे और तन्नू पर हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

बिहार में बीए की छात्रा की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर के बहबल बाजार में सोमवार देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा तन्नू कुमारी (22) की गला रेत कर हत्या कर दी है। वह सोयी हुई थी उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। बेटी को बचाने में मां प्रतिभा देवी भी जख्मी हो गईं। तन्नू पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना के डोलमा गांव की रहनेवाली थी। पढ़ाई के सिलसिले में मां के साथ मीनापुर में किराये के मकान में रह रही थी। कांटी के मुस्तफापुर में ननिहाल है। पिता भरत प्रसाद डोलमा में रहते हैं।

ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, खिड़की में ग्रिल नहीं था। अपराधी खिड़की का शीशा तोड़कर घर में घुसे और तन्नू पर हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।