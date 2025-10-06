पंडित जी को पूजा कराने भेज 75 लाख की लूट, बिहार में गजब कांड
बिहार में एक पंडित जी को पूजा के लिए भेजकर लुटेरों के गजब तरीके से लूटपाट को अंजाम दिया। वारदात भागलपुर जिले की है। यहां घोघा बाजार निवासी पंडित गोपाल उपाध्याय के घर में घुसकर रविवार को बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों ने रेकी कर जो प्लान बनाया उसी के तहत गृहस्वामी को घर से बाहर पूजा कराने के बहाने कहलगांव भेज दिया। बदमाशों ने फोन कर पूजा करने के लिए गोपाल उपाध्याय को कहलगांव बुला लिया। वह पूजा कराने अक्सर कहलगांव आते-जाते थे।
आने-जाने के क्रम में एक ऑटो चालक का परमानेंट ग्राहक बन गए थे। अक्सर उसी ऑटो से इनका कहलगांव आना-जाना होने लगा। बदमाशों के प्लान के अनुसार गृहस्वामी गोपाल को साजिश का शिकार बनाया गया। बदमाशों ने जानकार ऑटो वाले को भेजकर गोपाल को कहलगांव बुला लिया। साजिश के तहत गोपाल कहलगांव के लिए ऑटो से 6:00 बजे घर से निकल गए।
इधर, रेकी कर रहे बदमाश 6:15 में घर में घुसे और 7:00 बजे घटना को अंजाम देकर निकल गए। गोपाल उपाध्याय साहेबगंज में सेल टैक्स विभाग में पदाधिकारी थे। उन्होंने वर्ष 2016 में कार्य से अवकाश प्राप्त किया। अवकाश प्राप्त के बाद वे पूजा-पाठ कराने लगे। गृहस्वामी गोपाल उपाध्याय ने बताया कि बदमाशों ने नकदी के 25 लाख और 50 लाख के जेवरात लूट कर ले गए है।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि कागजात भी लेकर गए हैं। घोघा थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि अज्ञात बदमाशों के द्वारा नकदी और जेवरात की चोरी की गई है। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोग नजर आ रहे हैं। फोटो अस्पष्ट दिखायी दे रहा है। पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है।