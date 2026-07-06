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स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बरसाई गोली, बिहार में डबल मर्डर से सनसनी; तीसरा बाल-बाल बचा

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, बांका
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बिहार के बांका स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बाइक सवार तीन युवकों पर गोलियां बरसा दी जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि बाइक पर सवार तीसरा युवक फरार होकर जान बचाने में कामयाब रहा।

स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बरसाई गोली, बिहार में डबल मर्डर से सनसनी; तीसरा बाल-बाल बचा

Bihar Crime News: बिहार के बांका जिले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। अमरपुर की रतनपुर मकदुमा पंचायत के बलिया संथाली टोला में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बाइक सवार तीन युवकों पर गोलियां बरसा दी जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि बाइक पर सवार तीसरा युवक फरार होकर जान बचाने में कामयाब रहा। उसे भी गोली लगी है। घटना रविवार की है। डीएम के आदेश पर रात में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। एक मृतक धान की रोपनी करवाने के लिए मुंबई से गांव आया था। दोनों के परिजन बेहाल हैं।

मृतकों में अमरपुर की गरीबपुर पंचायत के धर्मराय गांव के अर्जुन सिंह के पुत्र गुंजन सिंह (35 वर्ष) और जगदीश सिंह के पुत्र सिट्टू सिंह (33 वर्ष) शामिल हैं। गुंजन गांव में रहकर खेती करता था और सिट्टू मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ दिन पहले ही वह गांव आया था। सूचना पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार व पुलिस निरीक्षक रमाशंकर सिंह मौके पर पहुंचे व एसपी अमितेश कुमार को जानकारी दी।

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एसपी अमितेश कुमार एसडीपीओ अमर विश्वास के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने भी वैज्ञानिक तरीके से जांच की। पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखे, एक बाइक व मृतक का मोबाइल बरामद किया है। वहीं दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि एक बाइक पर सवार तीनों युवक बलिया संथाली टोला से निकले। गांव के बाहर मैदान के पास पहुंचते ही वहां पहले से खड़ी स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गुंजन और सिट्टू की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा युवक घायल अवस्था में भी भागने में सफल रहा। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। इधर, बाइक सवार युवकों पर हमला कर सभी बदमाश वहां से भाग निकले। ग्रामीणों ने बताया कि मारे गए दोनों युवक अक्सर इस गांव में आते रहते थे।

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क्या बोले एसपी?

गोलीबारी में दो युवकों की मौत हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार एक युवक गोली लगने से घायल है। उसकी तलाश की जा रही है। मौके से तीन खोखे मिले हैं। जांच की जा रही है। - अमितेश कुमार, एसपी, बांका

परिजनों का बुरा हाल

‌ डीएम के विशेष आदेश पर देर रात्रि दोनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों में डॉ अंकित मिश्रा और डॉ रविकांत कुमार शामिल थे। डॉक्टरों ने बताया कि एक युवक को एक गोली मारी गई है,जबकि दूसरे युवक को दो गोली लगी है। उधर, ग्रामीणों में शोक, दहशत आक्रोश एवं आश्चर्य व्याप्त है। मृतक गुंजन सिंह एवं सिट्टू सिंह के परिजनों तथा ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक गांव से दिन के करीब दस बजे बाइक से निकले। हालांकि दोनों ने किसी को यह नहीं बताया कि वह कहां जा रहे थे। घटना का सूचना मिलते ही मृतक गुंजन सिंह के वृद्ध पिता अर्जुन सिंह, मां कुसुमलता देवी एवं मृतक की पत्नी सपना देवी रोने-धोने से बार बार बेहोश हो जा रही थी। इसी तरह सिट्टू सिंह की पत्नी संजू देवी का भी रो रोकर बुरा हाल है।

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मुंबई से धान रोपाई कराने आया था सिट्टू सिंह

ग्रामीणों ने बताया कि गुंजन सिंह को दो पुत्री 12 वर्षीय नैंसी कुमारी एवं आठ वर्षीय देवांशी कुमारी तथा पुत्र हर्षित कुमार सिंह (10) है। जबकि सिट्टू सिंह को पुत्री वैष्णवी कुमारी (4) तथा एक वर्ष का पुत्र देव कुमार है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक सिट्टू सिंह मुम्बई में प्राइवेट नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। करीब एक पखवाड़ा पूर्व ही वह मुम्बई से घर धान का खेती करने आया था। वहीं गुंजन सिंह गांव में ही रहकर खेती करता था। गुंजन सिंह के पिता अर्जुन सिंह ने बताया कि दोपहर में मोबाइल से बातचीत भी हुई थी। लेकिन इसके बाद अपराधियों द्वारा हत्या किये जाने की सूचना मिली। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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