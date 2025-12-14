पटना में अपराधी बेलगाम, सचिवालय थाना के सामने पिस्टल के बल पर लूट; CCTV खंगाल रही पुलिस
पटना में अपराधी बेखौफ नजर आ रहा हैं। अब सचिवालय थाना के सामने देर रात पिस्टल के बल पर एक साइकिल सवार युवक से लूट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने युवक के सिर पर पिस्टल के बट से वार कर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। बदमाशों के हमले से युवक घायल हो गया। घटना रात करीब एक बजे की है। पीड़ित युवक शोर मचाते हुए बदमाशों के पीछे दौड़ा। शोर सुनकर सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने भी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की।
इसी दौरान बदमाश बाइक मोड़कर दूसरे दिशा में भागने लगे। तभी पीड़ित ने अपनी साइकिल सड़क पर फेंक दी, जिससे बदमाशों की बाइक उसमें फंस गई और वो गिर गए। इसके बावजूद तीनों बदमाश मौके से यारपुर पुल की ओर भागने में सफल रहे। पीड़ित की पहचान रौशन कुमार के रूप में हुई है, जो हरणीचक देवी स्थान का रहने वाला है। वह अपने दोस्त आयुष कुमार के साथ फ्रेजर रोड से वेटर का काम कर साइकिल से घर लौट रहा था, तभी यह वारदात हुई।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों केफुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।