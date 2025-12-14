Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsMiscreants looted man in front of sachiwalay police station patna
पटना में अपराधी बेलगाम, सचिवालय थाना के सामने पिस्टल के बल पर लूट; CCTV खंगाल रही पुलिस

पटना में अपराधी बेलगाम, सचिवालय थाना के सामने पिस्टल के बल पर लूट; CCTV खंगाल रही पुलिस

संक्षेप:

थाने के सामने बदमाशों के हमले से युवक घायल हो गया। घटना रात करीब एक बजे की है। पीड़ित युवक शोर मचाते हुए बदमाशों के पीछे दौड़ा। शोर सुनकर सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने भी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की।

Dec 14, 2025 06:47 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
share

पटना में अपराधी बेखौफ नजर आ रहा हैं। अब सचिवालय थाना के सामने देर रात पिस्टल के बल पर एक साइकिल सवार युवक से लूट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने युवक के सिर पर पिस्टल के बट से वार कर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। बदमाशों के हमले से युवक घायल हो गया। घटना रात करीब एक बजे की है। पीड़ित युवक शोर मचाते हुए बदमाशों के पीछे दौड़ा। शोर सुनकर सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने भी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसी दौरान बदमाश बाइक मोड़कर दूसरे दिशा में भागने लगे। तभी पीड़ित ने अपनी साइकिल सड़क पर फेंक दी, जिससे बदमाशों की बाइक उसमें फंस गई और वो गिर गए। इसके बावजूद तीनों बदमाश मौके से यारपुर पुल की ओर भागने में सफल रहे। पीड़ित की पहचान रौशन कुमार के रूप में हुई है, जो हरणीचक देवी स्थान का रहने वाला है। वह अपने दोस्त आयुष कुमार के साथ फ्रेजर रोड से वेटर का काम कर साइकिल से घर लौट रहा था, तभी यह वारदात हुई।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों केफुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।