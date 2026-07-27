चार मिनट में लाखों के गहनों की लूट, बिहार के रोहतास में दिनदहाड़े ज्लेवरी शोरूम लुटेरों का तांडव

रोहतास जिले में अपराधियों ने पुलिस की नाक के नीचे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक ज्वेलरी शोरूम में घुसे बदमाशों ने हथियार के दम पर शोरूम के अंदर तांडव मचाया और लाखों के गहने लेकर चलते बने। अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

बिहार के रोहतास जिले में अपराधियों ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दी है। यहां हथियार के साथ आए अपराधियों ने गहनों के एक शोरूम में घुसकर दिनदहाड़े तांडव मचाया और लूटपाट को अंजाम देकर फरार हो गए। हैरानी की बात है कि दिनदहाड़े यह लूटपाट हुई और यहां पुलिस सिर्फ हाथ मलती रह गई। बताया जा रहा है कि रोहतास जिले के बिक्रमगंज शहर में रविवार को दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी शोरूम में धावा बोलकर करीब 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नगदी लूट ली। महज चार मिनट में हुई इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। घटना तेंदूनी चौक के समीप हीरा आभूषण भंडार में हुई।

पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी प्रमित उर्फ गुड्डू ने बताया कि सबसे पहले एक युवक ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचा। कुछ देर बाद हेलमेट और गमछे से चेहरा ढंके पांच हथियारबंद अपराधी पिस्टल लहराते हुए घुस आए। बदमाशों ने कर्मचारियों को हथियार के बल पर कब्जे में लेकर शोकेस में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेट ली। पूरी वारदात करीब चार मिनट तक चली, जिसके बाद सभी अपराधी फरार हो गए।

इधर इस सनसीखेज वारदात की सूचना मिलते ही बिक्रमगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह ने कहा कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम काम कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

कारोबारियों में दहशत रोहतास जिले के बिक्रमगंज शहर में रविवार को दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधी आभूषण कारोबारियों को निशाना बनाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 24 फरवरी 2020 को एसडीपीओ कार्यालय के समीप स्थित लालाजी आभूषण दुकान में करीब 10 लाख रुपये की चोरी हुई थी।