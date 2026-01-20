पटना में बीच सड़क कारोबारी से 22 लाख के गहने लूटे, बेटे को किया जख्मी; गोली भी चलाई

संक्षेप: रवि कुमार कार से पिता को लाने राजेंद्र नगर जंक्शन आए थे। सुबह करीब आठ बजे वे पैदल अपने पिता को रिसिव करने जा रहे थे। तभी अचानक पांच बदमाश आ धमके और जेवरात से भरा बैग लूटने लगे। पिता के साथ लूटपाट होता देख रवि कुमार वहां पहुंचे और विरोध करने लगे। इस पर बदमाशों ने उन पर गोली चला दी।

पटना के अतिव्यस्त राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास रविवार की सुबह आठ बजे हथियारों से लैस बदमाशों ने हाजीपुर के जेवर कारोबारी विनोद कुमार से 22 लाख के गहने लूट लिये। गहने बैग में रखे थे। लूट का विरोध करने पर पांच की संख्या में आए लुटेरों ने पिस्टल की बट से कारोबारी के बेटे रवि कुमार का सिर फोड़ दिया। यही नहीं, दोनों पिता-पुत्र पर फायरिंग भी की। संयोग था कि दोनों बाल-बाल बच गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कारोबारी रवि कुमार की शिकायत पर चित्रगुप्त नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

चित्रगुप्त नगर की थानेदार रोशनी कुमारी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कारोबारी रवि कुमार परिवार के साथ वैशाली के हाजीपुर में रहते हैं। हाजीपुर में उनके सोने के तीन शोरूम हैं। रवि कुमार के पिता विनोद कुमार आभूषण लाने कोलकाता गए थे। वे हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस से 18 जनवरी की सुबह राजेंद्र नगर जंक्शन पर उतरे। उनके साथ एक कर्मचारी और जेवरात से भरे दो बैग थे।

रवि कुमार कार से पिता को लाने राजेंद्र नगर जंक्शन आए थे। सुबह करीब आठ बजे वे पैदल अपने पिता को रिसिव करने जा रहे थे। तभी अचानक पांच बदमाश आ धमके और जेवरात से भरा बैग लूटने लगे। पिता के साथ लूटपाट होता देख रवि कुमार वहां पहुंचे और विरोध करने लगे। इस पर बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली कारोबारी के शरीर के पास से गुजरी।

बदमाश दूसरी बार फायरिंग का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पिस्टल की मैगजीन नीचे गिर गई। बाद में बदमाशों ने पिस्टल की बट से रवि के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वे जख्मी हो गए। इसके बाद बाइक सवार बदमाश एक बैग लूटकर राजेंद्र नगर की ओर भाग गए। रवि कुमार ने बताया कि लूटे गए बैग में करीब 22 लाख के गहने थे।