लव लेटर थमा बोला- बहन को दे देना, इनकार करने पर लड़की के भाई की गला रेतकर हत्या; बिहार में कांड
संक्षेप: दिवाली के दो दिन पूर्व रामू ने लड़के को एक लव लेटर देकर कहा था कि ये तुम अपनी बहन को दे देना। किन्तु लड़की के भाई ने लव लेटर अपने पिता को दे दिया। जिसमें गांव में आयोजित होने वाली काली पूजा में मिलने की बात और प्यार का इजहार से संबंधित अन्य बातें और रामू का मोबाइल नंबर लिखा था।
बिहार में लव लेटर देने से इनकार करने पर बदमाशों ने लड़की के भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना भागलपुर जिले के नवगछिया की है। यहां खरीक थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की देर रात एकतरफा प्यार में बदमाशों ने लड़की के 11 वर्षीय भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की शाम चार बजे बालक अपने घर से कुछ दूरी पर गांव में ही एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने गया था। किन्तु जब काफी देर बाद वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढ़ना शुरू किया।
इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने घटना की पड़ताल शुरू की और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को बताया कि कोचिंग से छुट्टी होने के बाद मृतक के घर के सामने ही सड़क पर रामू ने बालक को अपने विश्वास में लेकर काफी देर तक इधर-उधर घुमाया। इसके बाद पूर्व से नियोजित तैयारी के अनुसार देर रात गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।
गिरफ्तार आरोपी रामू मंडल मृतक के पड़ोस का ही है। रामू, मृतक लड़के की बहन पर गंदी नजर रखता था। जिसके कारण दिवाली के दो दिन पूर्व रामू ने लड़के को एक लव लेटर देकर कहा था कि ये तुम अपनी बहन को दे देना। किन्तु लड़की के भाई ने लव लेटर अपने पिता को दे दिया। जिसमें गांव में आयोजित होने वाली काली पूजा में मिलने की बात और प्यार का इजहार से संबंधित अन्य बातें और रामू का मोबाइल नंबर लिखा था।
इसके बाद मृतक के पिता ने रामू के घर जाकर उसके परिवारवालों के सामने रामू को समझाया-बुझाया। जिसपर रामू के परिवार वालों ने गलती का एहसास करते हुए मृतक के पिता को आश्वस्त किया कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। किन्तु रामू ने भले ही अपने परिवार वालों की बात में हां भर दी। लेकिन मन ही मन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सका।
जिसके कारण रामू ने अब लड़के की बहन पर राह चलते अश्लील टिप्पणी और हरकतें शुरू कर दी। प्रतिष्ठा के मद्देनजर लड़के की बहन और परिवार के अन्य सदस्य इस बात को दबाते रहे। किन्तु रामू के मन के अनुसार सफलता नहीं मिलने के कारण किशोर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं वारदात के बाद एसएफएल की टीम ने भी घटनास्थल पहुंच कर सैंपल कलेक्ट किया। विधि-व्यवस्था के मद्देनजर गांव में पुलिस कैंप कर रही है।