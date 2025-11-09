Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmiscreants killed brother after he denied to give love letter to his sister in bihar
लव लेटर थमा बोला- बहन को दे देना, इनकार करने पर लड़की के भाई की गला रेतकर हत्या; बिहार में कांड

लव लेटर थमा बोला- बहन को दे देना, इनकार करने पर लड़की के भाई की गला रेतकर हत्या; बिहार में कांड

संक्षेप: दिवाली के दो दिन पूर्व रामू ने लड़के को एक लव लेटर देकर कहा था कि ये तुम अपनी बहन को दे देना। किन्तु लड़की के भाई ने लव लेटर अपने पिता को दे दिया। जिसमें गांव में आयोजित होने वाली काली पूजा में मिलने की बात और प्यार का इजहार से संबंधित अन्य बातें और रामू का मोबाइल नंबर लिखा था।

Sun, 9 Nov 2025 09:25 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, नवगछिया, भागलपुर
share Share
Follow Us on

बिहार में लव लेटर देने से इनकार करने पर बदमाशों ने लड़की के भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना भागलपुर जिले के नवगछिया की है। यहां खरीक थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की देर रात एकतरफा प्यार में बदमाशों ने लड़की के 11 वर्षीय भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की शाम चार बजे बालक अपने घर से कुछ दूरी पर गांव में ही एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने गया था। किन्तु जब काफी देर बाद वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढ़ना शुरू किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने घटना की पड़ताल शुरू की और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को बताया कि कोचिंग से छुट्टी होने के बाद मृतक के घर के सामने ही सड़क पर रामू ने बालक को अपने विश्वास में लेकर काफी देर तक इधर-उधर घुमाया। इसके बाद पूर्व से नियोजित तैयारी के अनुसार देर रात गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें:बिहार में 13 साल की लड़की से रेप, गुस्साए लोगों का बवाल; पीड़िता की हालत खराब
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

गिरफ्तार आरोपी रामू मंडल मृतक के पड़ोस का ही है। रामू, मृतक लड़के की बहन पर गंदी नजर रखता था। जिसके कारण दिवाली के दो दिन पूर्व रामू ने लड़के को एक लव लेटर देकर कहा था कि ये तुम अपनी बहन को दे देना। किन्तु लड़की के भाई ने लव लेटर अपने पिता को दे दिया। जिसमें गांव में आयोजित होने वाली काली पूजा में मिलने की बात और प्यार का इजहार से संबंधित अन्य बातें और रामू का मोबाइल नंबर लिखा था।

इसके बाद मृतक के पिता ने रामू के घर जाकर उसके परिवारवालों के सामने रामू को समझाया-बुझाया। जिसपर रामू के परिवार वालों ने गलती का एहसास करते हुए मृतक के पिता को आश्वस्त किया कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। किन्तु रामू ने भले ही अपने परिवार वालों की बात में हां भर दी। लेकिन मन ही मन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सका।

जिसके कारण रामू ने अब लड़के की बहन पर राह चलते अश्लील टिप्पणी और हरकतें शुरू कर दी। प्रतिष्ठा के मद्देनजर लड़के की बहन और परिवार के अन्य सदस्य इस बात को दबाते रहे। किन्तु रामू के मन के अनुसार सफलता नहीं मिलने के कारण किशोर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं वारदात के बाद एसएफएल की टीम ने भी घटनास्थल पहुंच कर सैंपल कलेक्ट किया। विधि-व्यवस्था के मद्देनजर गांव में पुलिस कैंप कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार के एक घर में मिली बुजुर्ग दंपती की लाश, भूख से मौत की आशंका
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Bihar Crime News Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।