गन लेकर लाइब्रेरी में घुसे, गमछा से मुंह ढका और छात्र को उठा ले गए; बिहार में फिल्मी स्टाइल में अपहरण

बिहार में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक छात्र का अपहरण कर लिया है। समस्तीपुर जिले में दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के जेल रोड स्थित काली चौक पर संचालित निजी ई-लाइब्रेरी से कार सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर छात्र विकास झा (25) का अपहरण कर लिया। घटना के बाद बदमाश विकास को लेकर एनएच 28 की तरफ एसएच 88 के रास्ते भाग निकले। अपहरण की घटना मंगलवार अपराह्न चार बजे की है।

छात्र विकास उजियारपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा वार्ड 12 निवासी मन्टुन झा उर्फ मानवेंद्र झा का पुत्र है। विकास के पिता दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। उसका बड़ा भाई प्रशांत झा गांव में रहता है। विकास बीएससी नर्सिंग का छात्र है और एक दिन पूर्व ही लाइब्रेरी में नामांकन लिया था। अपहरण की सूचना पर एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया गया है कि लाइब्रेरी में आधा दर्जन बदमाश पहुंचे थे।

इनमें से दो बदमाशों ने विकास के रूम में जाकर उसका गमछा से मुंह ढंक दिया तथा पिस्टल के बल पर नीचे ले जाकर उसे कार में बैठा लिया। वहां मौजूद छात्रों ने विकास के भाई को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इधर फिल्मी स्टाइल में छात्र के अपहरण से मार्केट के दुकानदारों के बीच दहशत का माहौल है। विकास के गांव व आसपास के लोगों में घटना की चर्चा है। परिजन अपहरण का कोई कारण नहीं बता रहे हैं।