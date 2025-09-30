miscreants kidnap girl at tried to rape her in gardanibagh patna people firing पटना में सप्तमी का मेला घूमने लड़की को अगवा कर रेप का प्रयास, लोगों ने चलाई गोली तो भागे बदमाश; सनसनी, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना में सप्तमी का मेला घूमने लड़की को अगवा कर रेप का प्रयास, लोगों ने चलाई गोली तो भागे बदमाश; सनसनी

घटना रात करीब 12 बजे की है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस इस वारदात की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाTue, 30 Sep 2025 06:48 AM
पटना में सोमवार की देर एक लड़की का अपहरण कर उनके साथ रेप का प्रयास किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने फायरिंग कर किसी तरह लड़की की अस्मत बचाई है। दरअसल गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनीसाबाद माणिकचंद तालाब परिसर में सोमवार देर रात एक लड़की के अपहरण और अस्मत लूटने की कोशिश विफल कर दी गई। बताया जा रहा है कि जब स्थानीय लोगों को बदमाशों की इन करतूतों का पता चला तो उन्होंने फायरिंग कर दी।

गोलियों की आवाज सुनकर बदमाश लड़की को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस लड़की क़ो सुरक्षित अपने साथ ले गई हैl घटना रात करीब 12 बजे की है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस इस वारदात की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है।

