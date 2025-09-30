पटना में सप्तमी का मेला घूमने लड़की को अगवा कर रेप का प्रयास, लोगों ने चलाई गोली तो भागे बदमाश; सनसनी

पटना में सोमवार की देर एक लड़की का अपहरण कर उनके साथ रेप का प्रयास किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने फायरिंग कर किसी तरह लड़की की अस्मत बचाई है। दरअसल गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनीसाबाद माणिकचंद तालाब परिसर में सोमवार देर रात एक लड़की के अपहरण और अस्मत लूटने की कोशिश विफल कर दी गई। बताया जा रहा है कि जब स्थानीय लोगों को बदमाशों की इन करतूतों का पता चला तो उन्होंने फायरिंग कर दी।