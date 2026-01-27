Hindustan Hindi News
बिहार में नशे की सूई लगा लूटने वाला गिरोह, थाने से 15 मीटर की दूरी पर सिविल सर्जन के घर कांड

बिहार में नशे की सूई लगा लूटने वाला गिरोह, थाने से 15 मीटर की दूरी पर सिविल सर्जन के घर कांड

टायर्ड सिविल सर्जन ने मीडियाा से बातचीत में कहा कि जब वो घर में सो रहे थे तब एक अपराधी अचानक उनके सीने पर आकर बैठ गया। उनसे उनके मुंह पर तमंचा सटाया और फिर अचानक उन्हें इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद वो बेहोश हो गए।

Jan 27, 2026 01:20 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, जमुई
बिहार में नशे की सूई लगाकर लूटने वाले गिरोह ने घर में घुस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जमुई जिले में इस गिरोह के सदस्यों ने एक रिटायर्ड सिविल सर्जन के घर में घुस सभी सदस्यों को नशे की सूई लगाई औऱ फिर आराम से लूटपाट मचाकर निकल गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह घटना थाने से महज 15 मीटर की दूरी पर हुई और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। रिटायर्ड सिविल सर्जन ने मीडियाा से बातचीत में कहा कि जब वो घर में सो रहे थे तब एक अपराधी अचानक उनके सीने पर आकर बैठ गया। उनसे उनके मुंह पर तमंचा सटाया और फिर अचानक उन्हें इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद वो बेहोश हो गए। सिविल सर्जन का कहना है कि उनके बेटे औऱ पत्नी को भी नशे की सूई दी गई और घर में रखे सारे आभूषण और नगदी लूट लिए गए।

सिविल सर्जन डॉक्टर बृजेंद्र सत्यार्थी, उनकी पत्नी तथा बेटे का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। विजयेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है। एक आदमी मेरी छाती पर बैठ गए और उसने मेरा मुंह बांध दिया था। हम कुछ बोल भी नहीं सके। इधर रिटायर्ड सिविल सर्जन की पत्नी पुष्पा कुमारी ने कहा कि कमरे के पास दो लोग खड़े थे। जब उन्होने उनसे पूछा कि वो अंदर कैसे आए तब उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने उनका मुंह दबा दिया और उनसे कहा कि उन्हें सुपारी मिली है मारने की लेकिन वो लोग उन्हें नहीं मारेंगे। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें भी नशे का इंजेक्शन दे दिया।

घर में मौजूद कपल के बेटे ने बताया कि वो घर में हल्ला सुन उस तरफ गए। लेकिन वहां 5 लोग मौजूद थे औऱ उनके हाथ में बंदूक थाा। इन लोगों ने उन्हें भी सूई लगा दिया। कहा जा रहा है कि लुटेरों ने करीब 50 लाख से ज्यादा के गहने और कैश लूट लिए हैं। 26 जनवरी की सुबह गिद्धौर थाना के ठीक सामने पूर्व सिविल सर्जन बृजेंद्र सत्यार्थी के घर हुई लूट की वारदात के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराध नियंत्रण में लापरवाही को ले थाना अध्यक्ष दीनानाथ सिंह को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल थाना में तैनात जयप्रकाश सिंह को अगले आदेश तक के लिए थाना अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है।

बृजेंद्र सत्यार्थी के घर सुबह 5:00 से 6:00 बजे के बीच अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बेहोशी की सुई लगाकर पूरे परिवार को बेहोश कर अपराधी फरार हो गए। बाद में सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक दामोदर रावत और कुछ लोगों ने पूरे परिवार को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। बृजेंद्र सत्यार्थी के अनुसार उनके घर से 17 लाख रुपए के गहने और कुछ नगदी की लूट हुई है। घटना के उद्वेदन को लेकर एसपी ने पुलिस की चार टीमें बनाई है। एसडीपीओ सतीश सुमन के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटना को बेनकाब करने में लगी हुई है।

