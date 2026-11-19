बेगूसराय जिले में जीरोमाइल सहायक थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान के निकट एनएच 31 पर बुधवार की दोपहर बाइक सवार दो बदमाशों ने कांग्रेस नेता गौरव कुमार की गाड़ी पर गोलीबारी की। हालांकि सफारी पर सवार कांग्रेस नेता समेत सभी लोग बाल-बाल बच गये।

बीहट, निज संवाददाता। बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस-प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे डाली है। अपराधियों ने अब दिनदहाड़े कांग्रेस नेता की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बेगूसराय जिले में हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि यहां जीरोमाइल सहायक थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान के निकट एनएच 31 पर बुधवार की दोपहर बाइक सवार दो बदमाशों ने कांग्रेस नेता गौरव कुमार की गाड़ी पर गोलीबारी की। हालांकि सफारी पर सवार कांग्रेस नेता समेत सभी लोग बाल-बाल बच गये।

बेगूसराय जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष गौरव कुमार पपरौर से निजी कार्य संपन्न कर बेगूसराय लौट रहे थे। उनकी गाड़ी ज्योंहि पपरौर कब्रिस्तान के पास पहुंची, बाइक सवार दो बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। गाड़ी में सात गोली लगी है। गोलीबारी बंद होने पर वे गाड़ी से जीरोमाइल सहायक थाना आये और पुलिस को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों बाइक से बेगूसराय की ओर भाग गए। वे उन्हें पहचान नहीं कर सके। ओपीध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि कांग्रेस नेता के आवेदन पर दो अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। सदर एसडीपीओ टू दुर्गा शक्ति ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

गौरव कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो बेगूसराय के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह के पुत्र हैं। हमले के वक्त सफारी गाड़ी में चालक सहित कुल तीन लोग सवार थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फायरिंग के दौरान गौरव कुमार किसी तरह बचते-बचाते हुए गाड़ी से निकले और सीधे सिंघौल थाना पहुंचे। यहां आकर उन्होंने अपनी जान बचाई।

इधऱ कांग्रेस नेता पर हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सदर-2 डीएसपी कुमारी दुर्गा शक्ति थाने में पहुंची थीं और उन्होंने जरूरी कार्रवाई भी की है। आशंका जताई जा रही है कि जमीन विवाद को लेकर कांग्रेस नेता पर हमला किया गया है। हालांकि, अभी हमले की सही वजह का पता नहीं चल सका है।