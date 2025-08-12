miscreants failed to loot money when two people fight with them in patna sk puri bank of baroda लुटेरों के साथ उठा-पटक कर छीन ली पिस्टल, पटना में लूटपाट की बड़ी कोशिश नाकाम; जेवर शोरूम के दो कर्मियों को मिलेगा इनाम, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmiscreants failed to loot money when two people fight with them in patna sk puri bank of baroda

लुटेरों के साथ उठा-पटक कर छीन ली पिस्टल, पटना में लूटपाट की बड़ी कोशिश नाकाम; जेवर शोरूम के दो कर्मियों को मिलेगा इनाम

लुटेरे ने रंजीत और अनंत से कहा, पैसा दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। इसके बाद हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने लगने। दोनों कर्मियों ने दिलेरी दिखाई और लुटेरे के साथ उलझ गए। यह देख अपराधी ने फायरिंग कर दी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटनाTue, 12 Aug 2025 06:06 AM
share Share
Follow Us on
लुटेरों के साथ उठा-पटक कर छीन ली पिस्टल, पटना में लूटपाट की बड़ी कोशिश नाकाम; जेवर शोरूम के दो कर्मियों को मिलेगा इनाम

बोरिंग रोड में अपराधियों ने एक नामी-गिरामी जेवर शोरूम के दो कर्मियों रंजीत कुमार और अनंत पर फायरिंग कर 18.50 लाख रुपये लूटने की कोशिश की। बैंक में रुपये जमा कराने जा रहे दोनों कर्मी दिलेरी दिखाते हुए लुटेरों से भिड़ गए। गमीनत रही कि अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली दीवार पर लगी। इसके बाद दोनों ने लुटेरे से उसकी पिस्टल भी छीन ली। अपने कमजोर पता देख बदमाश हेलमेट छोड़कर बाइक सवार बाहर खड़े अपने साथी के साथ भाग निकला।

घटना सोमवार की सुबह 11.55 बजे एसके पुरी थानांतर्गत बोरिंग रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के निचले तल्ले पर हुई। इधर, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। सचिवालय डीएसपी 2 साकेत कुमार ने बताया कि पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश, ठनका गिरने और तेज हवा के भी आसार

कर्मियों के उतरते ही एक लुटेरा आ धमका

बोरिंग रोड स्थित जेवर शोरूम से दोनों कर्मी चारपहिया वाहन से बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों पहले तल्ले पर स्थित बैंक में जाने लगे। तभी सीढ़ी के पास ही एक अपराधी आ धमका। उसके हाथ में पिस्टल थी। लुटेरे ने रंजीत और अनंत से कहा, पैसा दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। इसके बाद हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने लगने। दोनों कर्मियों ने दिलेरी दिखाई और लुटेरे के साथ उलझ गए। यह देख अपराधी ने फायरिंग कर दी।

किस्मत ठीक थी कि गोली दीवार पर जा लगी। इसके बावजूद दोनों कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी। लुटेरे के साथ उठा-पटक के दौरान रंजीत को चोट भी आई। इसके बावजूद कर्मियों ने अपराधी से पिस्टल भी छीन ली। इसके बाद लुटेरे हेलमेट छोड़कर भाग निकला। बाहर उसका साथी बाइक स्टार्ट कर खड़ा था। लुटेरे की नाइन एमएम की पिस्टल और गोलियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है।

ये भी पढ़ें:ट्रैक के नीचे से निकली मिट्टी, नमो भारत ट्रेन बाल-बाल बची; पटना में टला हादसा

सीसीटीवी में लुटेरे का चेहरा कैद

लुटेरों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना के बाद दोनों लुटेरे बाइक से ही एसकेपुरी पार्क के पीछे से भाग निकले। वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। एफएसएल ने जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किये हैं। सूत्रों की मानें तो अब तक की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि लुटेरे शोरूम से ही दोनों कर्मियों की रेकी कर रहे थे।

लुटेरों की पिस्टल देख मदद के लिए कोई नहीं आया

लुटेरे के हाथ में पिस्टल देख किसी ने भी जेवर शोरूम के दोनों कर्मियों की मदद नहीं की। जिस समय घटना हुई, उस वक्त सीढ़ी पर एक व्यक्ति जा रहा था। उसने बैंक के भीतर जाकर पूरी जानकारी दी। तब भी कोई सामने नहीं आया। दोनों कर्मी अकेले ही अपराधी से लड़ते रहे। गोली की आवाज सुनकर बैंक प्रबंधन ने थाने को खबर दी।

लुटेरे से भिड़ने वाले कर्मियों को पुरस्कृत करेगी पटना पुलिस

लुटेरे के हाथ में पिस्टल देखने के बाद भी जान की परवाह किए बगैर उससे भिड़ने वाले जेवर शोरूम के दोनों कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पटना पुलिस दोनों कर्मियों को पुरस्कृत करेगी। जेवर शोरूम के कर्मी रंजीन ने बताया कि जब लुटेरे ने उससे रुपये मांगे तो वे समझ गए कि सामने अपराधी है। उसने फौरन उसका विरोध किया। उसके साथी अनंत ने भी उसका साथ दिया। अनंत ने लुटेरे को पकड़ने की कोशिश की। अपराधी के गोली चलाने के बाद दोनों उससे पिस्टल छीनने की कोशिश की। दिलेरी दिखाकर उसने अपराधी को पकड़ा और अनंत ने उससे पिस्टल छीन ली।

ये भी पढ़ें:बिहार के इन 18 नगर निगमों में नए अंचलों का होगा गठन, सचिव ने DM को लिखा खत