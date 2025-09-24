बिहार में घर में घुसकर अपराधियों ने चलाई गोली, डेढ़ साल के बच्चे की मौत; फायरिंग से दहशत

बिहार में बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर तांडव मचाया है। बदमाशों ने घर के अंदर गोली चला दी। गोली लगने की वजह से एक बच्चे की मौत भी हो गई है। वारदात समस्तीपुर जिले की है। यहां ताजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे आहर वार्ड संख्या-23 में बदमाशों ने एक घर में घुसकर गोली चला दी। गोली लगने से एक डेढ़ साल का बच्चा गंभीर रुप से जख्मी हो गया। परिजनों द्वारा उसे आनन फानन में समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। जहाँ चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।