Patna Crime: पटना के बिहटा में घर में घुस युवक की गोली मारकर हत्या, मची सनसनी

Patna Crime: अपराधिओं ने युवक को दो गोलियां मारीं। एक गोली अनुरोध की सिर और दूसरा पैर में लगा था। घटना के बाद फॉरेनसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकठ्ठा कर ले गयी। डीएसपी टू अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है।

Patna Crime: बिहटा के महमदपुर गांव में सोमवार को अपराधिओं ने घर में घुसकर एक युवक की गोलीमार कर हत्या कर दी। मृतक महमदपुर निवासी स्व. मुन्ना राय के 25 वर्षीय पुत्र अनुरोध कुमार यादव था। सिटी एसपी पश्चिमी भानू प्रताप सिंह, डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा, थानाध्यक्ष अमित कुमार घटनास्थल पर पहुंच छानबीन की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दो गोलियां मारीं अपराधिओं ने युवक को दो गोलियां मारीं। एक गोली अनुरोध की सिर और दूसरा पैर में लगा था। घटना के बाद फॉरेनसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकठ्ठा कर ले गयी। डीएसपी टू अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। घटना के संबंध में परिजनों से पूछताछ की जा रही है। परिजन की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

पत्नी ने पुलिस को हादसे की सूचना दी घटना के बाद अनुरोध की पत्नी निशु देवी ने पुलिस को फोन कर सड़क दुर्घटना में पति की मौत होने की सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि सास और आसपास के लोग पति को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गये हैं। अनुरोध तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। दो वर्ष पहले आईआईटी थाना क्षेत्र के योगीपुर गांव में उसकी शादी हुई थी। लगभग दस वर्ष पूर्व पिता की हादसे में मौत हो गई थी।

साले ने जीजा को मारी गोली इधर बिहटा थाना क्षेत्र के ही महमदपुर गांव में सोमवार की दोपहर पैसा के विवाद में साला ने अपने बहनोई अखिलेश शर्मा (55) को गोली मारकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक कट्टा और एक कारतूस बरामद हुए हैं। अखिलेश शर्मा घर में पत्नी के साथ बैठे थे। बिहटा के हिरावणपुर निवासी उनका साला मदन शर्मा अचानक घर में घुसा और रुपये की मांग करने लगा।

इसको लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया और मदन शर्मा ने गोली चला दी। गोली अखिलेश शर्मा की सिर को छूते हुए पार हो गई। डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा ने गोली चलने की घटना से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि अधेड़ किसी धारदार हथियार के वार से जख्मी हुआ है। पीड़ित के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।