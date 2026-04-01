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पटना में अपार्टमेंट में घुस कारोबारी को गोली मारी, फायरिंग करते हुए अटल पथ की ओर भागे बदमाश

Apr 01, 2026 06:26 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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दिलीप कुमार सिंह की बोरिंग रोड चौराहा स्थित कुमार टावर में एमपी इंजीकान कंपनी का दफ्तर है। उनकी कंपनी पुल, मकान व अन्य निर्माण कार्य के लिए गिट्टी, बालू, छड़ आदि की आपूर्ति करती है। शिवपुरी नाला कार्बन फैक्ट्री के पास वह जीएस इंकलेव अपार्टमेंट के फ्लैट 502 में रहते हैं।

पटना में अपार्टमेंट में घुस कारोबारी को गोली मारी, फायरिंग करते हुए अटल पथ की ओर भागे बदमाश

पटना में शास्त्री नगर थाने के शिवपुरी नाला इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने मंगलवार की रात कंस्ट्रक्शन मटेरियल (छड़-गिट्टी) कारोबारी दिलीप कुमार सिंह (45) को गोली मार दी। गोली उनकी पेट के आरपार हो गई। घटना के वक्त कारोबारी कार्यालय से अपने फ्लैट में जा रहे थे। दिलीप कुमार को पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित रूबन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक, उनकी हालत गंभीर है।

दिलीप कुमार सिंह की बोरिंग रोड चौराहा स्थित कुमार टावर में एमपी इंजीकान कंपनी का दफ्तर है। उनकी कंपनी पुल, मकान व अन्य निर्माण कार्य के लिए गिट्टी, बालू, छड़ आदि की आपूर्ति करती है। शिवपुरी नाला कार्बन फैक्ट्री के पास वह जीएस इंकलेव अपार्टमेंट के फ्लैट 502 में रहते हैं। वे कार्यालय से मंगलवार की रात करीब 10 बजे अपार्टमेंट में पहुंचे थे। वाहन से उतरने के बाद वे लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। तभी घात लगाए दो बदमाशों ने कारोबारी से हाथापाई की। बाद में उन्हें गोली मार दी।

भागते समय भी फायरिंग की

गोली मारने के बाद अपराधी तीन-चार राउंड फायरिंग करते हुए बाइक से अटल पथ की ओर भाग गए। गोली की आवाज सुन आसपास के लोग एकत्र हुए और कारोबारी को अस्पताल पहुंचाया। मौके से पुलिस को दो खोखा मिले हैं। सूचना पर फुलवारी विधायक श्याम रजक अस्पताल पहुंचे और परिजनों से हाल-चाल जाना। सिटी एसपी दीक्षा ने कहा कि एफएसएल की टीम ने नमूने एकत्र किए हैं। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से बदमाशों की पहचान की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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