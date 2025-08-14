छपरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, दूधनाथ मंदिर के शिवलिंग को बदमाशों ने पहुंचाई चोट

अमह खबर बिहार के सारण जिले के छपरा से है जहां आसामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। रसूलपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव स्थित बाबा दूधनाथ मंदिर की शिवलिंग को बुधवार की रात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। आरोपितों की पहचान के लिए गांव वालों से पूछताछ कर रही है। बड़ी सख्या में पुलिस बल कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर कैंप कर रही है। डीएम और एसपी गांव पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं। शांति बहाल रखने के लिए शांति समिति के सदस्यों को लगाया गया है। इससे पहले रामनवमी के अवसर पर जुलूस पर आसामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी जिसमें कई दिनों का माहौल खराब रहा। कई दिनों तक इंटरनेट को भी बंद रखा गया था।