बिहार के मुजफ्फरपुर में नाव से आए बदमाशों ने खूब बरसाई गोलियां, 1 की ले ली जान; दूसरा घायल
संक्षेप: परिजनों ने पुलिस को बताया कि अशोक और गुड्डू दोनों मिलकर दियारा में तरबूज की खेती करते थे। घटना के समय दोनों खेत में ही थे। इसी बीच पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सिर में गोली लगने से अशोक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में नाव से आए बदमाशों ने खूब तांडव मचाया है। पारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद गांव का दियारा इलाका बुधवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। चक्की सोहागपुर गांव की ओर से गंडक पार कर दो नाव से पहुंचे डेढ़ दर्जन बदमाशों ने वर्चस्व में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
वह सारण जिले के मकेर थाने के मुरहिया निवासी अशोक सहनी (45) था, जबकि घायल युवक पारू थाने के फतेहाबाद निवासी बीरबल सहनी का 19 वर्षीय पुत्र गुड्डू सहनी है। दहशत फैलाने की नीयत से बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। उसके बाद सभी फरार हो गए। परिजनों ने गुड्डू को सरैया सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। गोली गुड्डू के जांघ में लगी है।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि अशोक और गुड्डू दोनों मिलकर दियारा में तरबूज की खेती करते थे। घटना के समय दोनों खेत में ही थे। इसी बीच पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सिर में गोली लगने से अशोक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गया। थानेदार चंदन कुमार ने बताया कि वर्चस्व में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, जबकि उसका साथी घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई होगी।