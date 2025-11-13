Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsmiscreants come from boat and killed a man after heavy firing in muzaffarpur
बिहार के मुजफ्फरपुर में नाव से आए बदमाशों ने खूब बरसाई गोलियां, 1 की ले ली जान; दूसरा घायल

Thu, 13 Nov 2025 07:54 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, पारू, मुजफ्फरपुर
बिहार के मुजफ्फरपुर में नाव से आए बदमाशों ने खूब तांडव मचाया है। पारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद गांव का दियारा इलाका बुधवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। चक्की सोहागपुर गांव की ओर से गंडक पार कर दो नाव से पहुंचे डेढ़ दर्जन बदमाशों ने वर्चस्व में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

वह सारण जिले के मकेर थाने के मुरहिया निवासी अशोक सहनी (45) था, जबकि घायल युवक पारू थाने के फतेहाबाद निवासी बीरबल सहनी का 19 वर्षीय पुत्र गुड्डू सहनी है। दहशत फैलाने की नीयत से बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। उसके बाद सभी फरार हो गए। परिजनों ने गुड्डू को सरैया सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। गोली गुड्डू के जांघ में लगी है।

परिजनों ने पुलिस को बताया कि अशोक और गुड्डू दोनों मिलकर दियारा में तरबूज की खेती करते थे। घटना के समय दोनों खेत में ही थे। इसी बीच पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सिर में गोली लगने से अशोक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गया। थानेदार चंदन कुमार ने बताया कि वर्चस्व में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, जबकि उसका साथी घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई होगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
