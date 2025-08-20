miscreant shot dead woman after enter in house east champaran घर में घुस महिला की गोली मारकर हत्या, बिहार में सनसनीखेज मर्डर, Bihar Hindi News - Hindustan
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, तुरकौलिया, पूर्वी चंपारणWed, 20 Aug 2025 10:48 AM
बिहार के पूर्वी चंपारण में घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी गई। जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के निमुईया मोड़ के समीप एक 55 वर्षीय महिला को घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृत महिला निमुईया के उमाशंकर प्रसाद की पत्नी चंदा देवी थी। घटना देर रात की बताई जा रही है। घटना के समय घर में महिला अकेली थी। घटना की जानकारी ग्रामीणों को सुबह हुई।

जिसके बाद घर में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर डीएसपी दिलीप कुमार और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।