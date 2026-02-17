बिहार में राजद नेता के बेटे ने बीच सड़क ASI को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में किया घायल

गोली मारकर भाग रहे अपराधी से बेला थाने के दारोगा से मुठभेड़ हो गई। घायल होने के बाद पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी को भी गोली लगी है। वह मीनापुर के राजद प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर सहनी का पुत्र पप्पू सहनी है। वह एटीएम फ्रॉड गिरोह से जुड़ा है।

बिहार में पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें कर रही है लेकिन अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने बीच सड़क पर ASI को गोली मार दी है। दिनदहाड़े इस वारदात से सनसनी फैल गई है। मुजफ्फरपुर जिले के बेला रोड में मंदिर के निकट मंगलवार की सुबह 11.30 बजे बाइक सवार दो अपराधियों ने औद्योगिक थाना बेला के एएसआई विकास कुमार को गोली मार दी। वह बेला थाना में थाना लेखक (मुंशी) के पद पर हैं। अपराधियों ने उन्हें पेट में एक गोली मारी है।

गोली मारकर भाग रहे अपराधी से बेला थाने के दारोगा से मुठभेड़ हो गई। घायल होने के बाद पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी को भी गोली लगी है। वह मीनापुर के राजद प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर सहनी का पुत्र पप्पू सहनी है। वह एटीएम फ्रॉड गिरोह से जुड़ा है। एएसआई की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह सारण के निवासी हैं। उनका परिवार पटना में रहता है।

मुठभेड़ में घायल अपराधी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार एटीएम फ्रॉड सरगना को एएसआई और उनके साथ एसआई ने घेरने का प्रयास किया। इसी दौरान बदमाश पप्पू सहनी ने फायर कर दिया। इसमें मुंशी विकास को एक गोली लगी। वह रोड पर है गिर गए। अन्य पुलिस कर्मी जब तक अपराधी को घेरते तब तक अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए भागा। फायरिंग के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर राहगीर अपराधी को घेरने के बजाय डर कर भागने लगे। बेला और मिठनपुरा पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इसमें मुठभेड़ हो गया।