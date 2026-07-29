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बिहार : पुलिस ने जिसे एनकाउंटर में लंगड़ा बनाया वो अस्पताल से भाग कैसे गया? 3 पुलिसवाले सस्पेंड

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, सीतामढ़ी
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बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुलिस ने जिस अपराधी को गोली मारकर लंगड़ा बना दिया था वो पुलिस को चकमा देकर हैरतअंगेज तरीके से फरार हो गया। इस अपराधी के फरार होने के बाद से हड़कंप मच गया है। तीन पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। 

Police Encounter (AI Generated image)
बिहार में पुलिस एनकाउंटर में घायल अपराधी पुलिसवालों को चकमा देकर फरार हो गया है। (AI Generated image)

बिहार पुलिस अक्सर अपने कारनामे को लेकर चर्चा में रहती है। अब सीतामढ़ी में कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां जिस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर लंगड़ा बना दिया था वो पुलिस की ही कस्टडी से फरार हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान आखिर यह अपराधी भागा कैसे? पुलिस एक बार फिर हाथ मलती रह गई। सीतामढ़ी के रीगा में दिनदहाड़े सीएसपी केंद्र से लूटकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया कुख्यात अपराधी फेकन कुमार मंगलवार अलसुबह सदर अस्पताल से फरार हो गया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फरार आरोपी परसौनी थाना क्षेत्र के सुंदरगामा गांव का निवासी है। उस पर जिले के रीगा, परसौनी, मेजरगंज और नगर थानों में करीब एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। एसपी अमित रंजन ने बताया कि कुख्यात के वेंटिलेटर से भागने के साक्ष्य मिले है। लापरवाही के आरोप में ड्यूटी पर तैनात एक हवलदार और दो सैप जवान को निलंबित कर दिया गया है।

दो गृहरक्षक पर कार्रवाई के निर्देश होमगार्ड के जिला समादेष्टा को दिए गए है। कैदी के भागने की सूचना मिलते ही जेल अधीक्षक जलज कुमार और नगर थानाध्यक्ष धनंजय चौधरी दल-बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और कैदी वार्ड का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा में तैनात दो सैप और तीन होमगार्ड जवानों से पूछताछ की। जवानों का दावा है कि कैदी वार्ड के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और कैदी अंदर से ही गायब हो गया।जांच के दौरान वार्ड के अंदर भागने का कोई दूसरा रास्ता या चोर रास्ता नहीं मिला।

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वार्ड में बना वेंटिलेटर महज 10 इंच का है, जिससे किसी का बाहर निकलना संभव नहीं है। ऐसे में प्राथमिक जांच के बाद ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ही शक के दायरे में आ गए हैं। पुलिस फेकन की तलाश में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में चूक की भी जांच कर रही है।

मुठभेड़ में लगी थी गोली, जेल से लाया गया था अस्पताल

उल्लेखनीय है कि एक जुलाई को फेकन ने अपने सहयोगियों के साथ रीगा थाना क्षेत्र में एक सीएसपी केंद्र से हथियार के बल पर डेढ़ लाख रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने 2 जुलाई की रात घेराबंदी कर उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि फेकन रीगा की ओर भाग निकला। पुलिस पर फायरिंग करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।जेल अधीक्षक जलज कुमार ने बताया कि फेकन को 14 जुलाई को जेल भेजा गया था। गोली का जख्म बढ़ने और पैर में काफी सूजन आने के कारण 24 जुलाई को उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से वह मंगलवार सुबह चकमा देकर फरार हो गया।

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एसपी अमित रंजन ने कहा कि पैर में तकलीफ बढ़ने के बाद कुख्यात फेकन को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार सुबह अस्पताल के कैदी वार्ड के वेंटिलेटर के रास्ते फेकन फरार हो गया है। उसके वेंटिलेटर से भागने के साक्ष्य मिले है। मामले में लापरवाही के आरोप में ड्यूटी पर तैनात एक हवलदार और दो सैप जवान को निलंबित कर दिया गया है। दो गृहरक्षक पर कार्रवाई के निर्देश होमगार्ड के जिला समादेष्टा को दिए गए है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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