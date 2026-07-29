बिहार : पुलिस ने जिसे एनकाउंटर में लंगड़ा बनाया वो अस्पताल से भाग कैसे गया? 3 पुलिसवाले सस्पेंड

बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुलिस ने जिस अपराधी को गोली मारकर लंगड़ा बना दिया था वो पुलिस को चकमा देकर हैरतअंगेज तरीके से फरार हो गया। इस अपराधी के फरार होने के बाद से हड़कंप मच गया है। तीन पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।

बिहार पुलिस अक्सर अपने कारनामे को लेकर चर्चा में रहती है। अब सीतामढ़ी में कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां जिस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर लंगड़ा बना दिया था वो पुलिस की ही कस्टडी से फरार हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान आखिर यह अपराधी भागा कैसे? पुलिस एक बार फिर हाथ मलती रह गई। सीतामढ़ी के रीगा में दिनदहाड़े सीएसपी केंद्र से लूटकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया कुख्यात अपराधी फेकन कुमार मंगलवार अलसुबह सदर अस्पताल से फरार हो गया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फरार आरोपी परसौनी थाना क्षेत्र के सुंदरगामा गांव का निवासी है। उस पर जिले के रीगा, परसौनी, मेजरगंज और नगर थानों में करीब एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। एसपी अमित रंजन ने बताया कि कुख्यात के वेंटिलेटर से भागने के साक्ष्य मिले है। लापरवाही के आरोप में ड्यूटी पर तैनात एक हवलदार और दो सैप जवान को निलंबित कर दिया गया है।

दो गृहरक्षक पर कार्रवाई के निर्देश होमगार्ड के जिला समादेष्टा को दिए गए है। कैदी के भागने की सूचना मिलते ही जेल अधीक्षक जलज कुमार और नगर थानाध्यक्ष धनंजय चौधरी दल-बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और कैदी वार्ड का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा में तैनात दो सैप और तीन होमगार्ड जवानों से पूछताछ की। जवानों का दावा है कि कैदी वार्ड के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और कैदी अंदर से ही गायब हो गया।जांच के दौरान वार्ड के अंदर भागने का कोई दूसरा रास्ता या चोर रास्ता नहीं मिला।

वार्ड में बना वेंटिलेटर महज 10 इंच का है, जिससे किसी का बाहर निकलना संभव नहीं है। ऐसे में प्राथमिक जांच के बाद ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ही शक के दायरे में आ गए हैं। पुलिस फेकन की तलाश में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में चूक की भी जांच कर रही है।

मुठभेड़ में लगी थी गोली, जेल से लाया गया था अस्पताल उल्लेखनीय है कि एक जुलाई को फेकन ने अपने सहयोगियों के साथ रीगा थाना क्षेत्र में एक सीएसपी केंद्र से हथियार के बल पर डेढ़ लाख रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने 2 जुलाई की रात घेराबंदी कर उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि फेकन रीगा की ओर भाग निकला। पुलिस पर फायरिंग करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।जेल अधीक्षक जलज कुमार ने बताया कि फेकन को 14 जुलाई को जेल भेजा गया था। गोली का जख्म बढ़ने और पैर में काफी सूजन आने के कारण 24 जुलाई को उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से वह मंगलवार सुबह चकमा देकर फरार हो गया।