जीतन राम मांझी की समधन और विधायक ज्योति देवी से दुर्व्यवहार, सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई; 20 लोगों पर केस

20 लोगों ने उनके वाहन को घेर लिया और शीशा तोड़ने का भी प्रयास किया। आरोप है कि उन्होंने सुरक्षाकर्मी धीरज कुमार और सूरज कुमार के साथ हाथापाई की तथा विधायक के सामने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया।

बिहार के गयाजी जिले में मोहनपुर के गंभीरा गांव के पास रविवार की शाम बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी के साथ असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया। उनके सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई भी की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। विधायक की शिकायत पर मोहनपुर थाने में सात नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ज्योति देवी ने बताया कि वह गंभीरा गांव में एक सामाजिक समारोह में शामिल होने जा रही थीं। इसी दौरान सिंगल लेन सड़क पर सामने से आ रही एक सवारी गाड़ी को हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया।

सुरक्षाकर्मियों द्वारा गाड़ी पीछे करने का अनुरोध किए जाने पर गाड़ी में सवार लोग उग्र हो गए। 20 लोगों ने उनके वाहन को घेर लिया और शीशा तोड़ने का भी प्रयास किया। आरोप है कि उन्होंने सुरक्षाकर्मी धीरज कुमार और सूरज कुमार के साथ हाथापाई की तथा विधायक के सामने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया। हम की विधायक ज्योति केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन हैं।

विधायक ज्योति देवी ने बताया मोहनपुर थाना क्षेत्र में आयोजित समारोह में जाने के दौरान मोहनपुर पुलिस की टीम एस्कॉर्ट में नहीं थी। बाराचट्टी की पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करते हुए मोहनपुर थाना क्षेत्र की सीमा तक छोड़कर वापस चली गई। वहां से गंभीरा गांव की ओर जा रहे थे इस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

विधायक ने बताया कि उग्र लोगों से घिरने के बाद मामले की सूचना मोहनपुर और बाराचट्टी पुलिस को दी गई। एस्कॉर्ट कर लौट रही बाराचट्टी पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद मोहनपुर पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान सवारी गाड़ी पर सवार लोग भागने में सफल रहे। विधायक ने बताया कि चुनाव के दौरान भी उन पर हमले किए गए थे। जिला पुलिस प्रशासन से संबंधित मामले में गंभीरता से संज्ञान लेने की बातें कही गई।

वाहन को घेर कर शीशा तोड़ने का भी प्रयास विधायक ने आरोप लगाया कि करीब 20 लोगों ने उनके वाहन को घेर लिया और शीशा तोड़ने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीण समय पर नहीं पहुंचते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें सुरक्षित निकाला गया।