चमत्कार!हादसे में कार के उड़े परखच्चे, डॉक्टर दंपती की मौत, गाड़ी से सुरक्षित निकला पालतू कुत्ता

संक्षेप: वैशाली के सराय में सड़क हादसे में डॉक्टर दंपती की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन कार पर सवार उनका पालतू कुत्ता बाल-बाल बच गया।

बिहार के वैशाली में सराय टॉल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें कार में सवार पति-पत्नी की मौत हो गई। दोनों डॉक्टर थे और अररिया से पटना लौट रहे थे। इस हादसे में बड़ा चमत्कार भी देखने को मिला। कार की सीट पर बैठा डॉक्टर दंपती कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। वह गाड़ी से सुरक्षित निकला जबकि दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। कोहरे की वजह से दुर्घटना घटी जिसमें दो जिंदगियां तबाह हो गईं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतकों की पहचान अररिया सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद (50) और उनकी पत्नी (45) के रूप में हुई है। दोनों पटना के रहने वाले थे और अररिया से अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पति पत्नी दोनों कार में ही फंसे थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची। कार में फंसे डॉक्टर दंपति और चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने दंपति को मृत घोषित कर दिया।

हादसे में कार में मौजूद का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज कराया जा रहा है। इस घटना में एक चमत्कार भी देखने को मिला। आशचर्यजनक रूप से कार में मौजूद एक पालतू कुत्ता इस खूनी हादसे में सुरक्षित बच गया। पुलिस पहुंची तो गेट खोलने पर वह बाहर निकला। घटना के बाद कंटेनर का चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया।